Além do pagamento de salários em dia, Yara Silva prioriza a Saúde; ela inspecionou o hospital municipal Foto Divulgação

Publicado 03/01/2025 14:12

São Francisco de Itabapoana – Uma das prioridades da prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Yara Cinthia, é o pagamento de dezembro dos servidores. A equipe do financeiro ainda não tem um posicionamento sobre recursos; mas, adianta que para uma folha de R$ 6 milhões teria sido encontrado apenas R$ 1 milhão.

A assessoria da antecessora, Francimara Barbosa Lemos, afirma que há R$ 15 milhões em caixa: “A respeito do salário dos funcionários, não existe atraso, já que a legislação estabelece que o mesmo deva ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado; portanto, em relação a dezembro de 2024, até oito de janeiro de 2025”, alega através de nota.

Esclarece também que todos da Educação (concursados, comissionados e contratados) receberam no dia 30 e que, devido aos bancos terem funcionado até as 15h, não houve condições técnicas de, no mesmo dia, transmitir os dados para concluir o pagamento da folha de dezembro.

Segundo ainda o texto, “os demais trabalhadores receberão até o quinto dia útil de janeiro, sendo que os arquivos referentes já foram fechados para serem transmitidos logo após o início de 2025, estando o dinheiro reservado nas contas da prefeitura para essa finalidade. O município deixou ainda em caixa no dia 31 de dezembro quase R$15 milhões para a próxima gestão”.

Por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom), o governo contesta: “Não existem 15 milhões em caixa para pagamento dos servidores, como foi divulgado. Foi encontrado apenas um milhão em caixa para o pagamento da folha salarial do funcionalismo, cujo total ultrapassa seis milhões, que ainda faltam a ser pagos”.

Quanto aos demais recursos, a Ascom pontua que são verbas com destinação específica (carimbadas) para outras áreas. Cita como exemplo cerca de R$ 8 milhões, repassados pela Cedae, para serviços de saneamento básico: “Não podem ser usados em folha de pagamento, conforme determina a legislação vigente”.

Segundo a assessoria, a gestão reafirma o compromisso com a valorização dos servidores públicos “e garante que todos os esforços estão sendo feitos para equilibrar as finanças municipais e garantir que, a partir deste momento, as atualizações sejam pagas rigorosamente em dia”.

INSPEÇÃO NA SAÚDE - A Saúde também é uma das prioridades. Acompanhada do vice Renato Roxinho, Yara Cinthia visitou nessa quinta-feira (2) o Hospital Municipal Manoel Carola, em Ponto de Cacimbas. Além de vistoriar as instalações, a prefeita ouviu pessoas atendidas na unidade e garantiu melhorias.

Em 2024, o hospital passou por obras de reforma e ampliação; ganhou uma fachada moderna e nova enfermaria. No entanto, durante a vistoria, foi constatado que os 30 leitos abertos ainda não foram ativados; 20 deles sequer estão credenciados junto ao Ministério da Saúde.

Outra constatação é que o aparelho de raio-x não está funcionando. “A cozinha está em péssimas condições; também foram verificadas infiltrações no novo prédio e colchões em estado precário de manutenção, que terão de ser substituídos.

Em reunião com o secretário de Saúde, Fauazi Cherene, e o coordenador geral de Saúde, Claudiomar Souza Alves, a prefeita definiu as primeiras ações emergenciais que serão tomadas. Inicialmente, será feita a manutenção da parte elétrica do hospital.