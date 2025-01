As equipes atuaram em mais de 60 quilômetros do litoral, recolhendo resíduos e capinando - Foto Divulgação

Publicado 06/01/2025 19:31 | Atualizado 06/01/2025 20:17

São Francisco de Itabapoana – Mais de 100 toneladas de lixo foram recolhidas no litoral de São Francisco de Itabapoana (RJ) no final da semana, durante força-tarefa do governo municipal, coordenada pela Secretaria de Limpeza Pública. As ações aconteceram nas praias de Guaxindiba, Santa Clara, Gargaú, Manguinhos, Guriri, Lagoa Doce e Sossego.

Foram 62 quilômetros de litoral e a prefeita Yara Cinthia avalia que o trabalho reafirma o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental e o bem-estar de moradores e turistas. Durante a operação, foram realizados serviços de varrição, capina e recolhimento de resíduos.

Várias equipes, caminhões e maquinários foram envolvidos. “A ação visa não apenas a limpeza das praias, mas também a preservação ambiental”, reafirma Yara Cinthia realçando: “Um litoral limpo é vital para a qualidade de vida da população, o turismo e a preservação ambiental”.

A prefeita enfatiza: “Essa força-tarefa é a prova de que vamos cuidar do nosso município de forma abrangente e responsável”. Ela adianta que, além do trabalho de limpeza, a prefeitura planeja ações educativas para alertar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e o cuidado com o meio ambiente.