Os estudantes percorreram toda a orla da praia, dando suporte no recolhimento do material - Foto Divulgação

Os estudantes percorreram toda a orla da praia, dando suporte no recolhimento do material Foto Divulgação

Publicado 14/10/2025 17:20 | Atualizado 14/10/2025 17:20

São Francisco de Itabapoana – Em ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente com a de Educação, Cultura e Tecnologia e o Instituto BW, mais de 300 quilos (kg) de lixo foram recolhidos da praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana (RJ), na tarde dessa segunda-feira (13). Cerca de 50 alunos da rede municipal de ensino estiveram envolvidos.

A iniciativa abrange todas as praias do município, visando reforçar a conscientização ambiental e informar sobre o descarte incorreto de lixo e resíduos na praia, como plástico, vidro e papel, além das consequências nocivas dessa ação do homem, que acaba poluindo os mares e oceanos, e comprometendo a vida marinha.

Os estudantes da etapa inicial foram do ensino integral das Escolas Municipais Herval Luís dos Santos Batista e Domingos Santos. A diretora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Giovana Santos Alves, comenta que esse tipo de ação extracurricular é de extrema importância para a conscientização dos alunos.

“Na praia, os alunos têm uma vivência prática do que eles aprendem na sala de aula. Eles adoram esse tipo de atividade e podem replicar o que vivenciaram e aprenderam, durante a ação, para as famílias e amigos”, assinala Giovana. Antes da limpeza, os alunos assistiram a uma palestra do Instituto BW.

MONITORAMENTO - O local foi a própria praia, com exposição de peças anatômicas, como carapaça de tartaruga, crânio de golfinho, ossos de baleia, pássaros empalhados e ovos de tartarugas: “Todas as peças fazem parte do arquivo do instituto, que atua com uma equipe de 40 pessoas no município”, explica a engenheira ambiental e educadora ambiental do Instituto BW, Mariana Braga.

A engenheira pontua que os resíduos de plástico são a principal causa da morte de tartarugas na região: “Nós realizamos o monitoramento diário nas praias de São Francisco, e a maioria dos animais morrem por terem engolido algum tipo de resíduo plástico. Recolher esse material das praias é de extrema importância para garantir a vida marinha”.

Mariana realça que outra causa recorrente da morte de tartarugas é o afogamento após ficarem presas em redes de pesca. Segundo Giovana Santos, todo o lixo coletado na praia será levado para a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que tem a incumbência de encaminhar o material para processamento.