Os estudantes percorreram toda a orla da praia, dando suporte no recolhimento do material Foto Divulgação
Ação ambiental em praia retira mais de 300 kg de lixo com ajuda de alunos
Resíduos foram retirados da orla por cerca de 50 estudantes da rede municipal de ensino, em iniciativa de conscientização
Contratos suspeitos no governo anterior levamPolícia Federal à prefeitura
Visita aconteceu na tarde desta terça-feira; Procuradoria-Geral do Município esclarece; ex-prefeita diz que não foi procurada
Entulho por mais de 24h em vias públicas pode gerar punição ao responsável
Secretaria de Obras está realizando fiscalizações rotineiras em todo o município para coibir a prática negativa
São Francisco ganha destaque no estado como produtor em silvicultura
Pesquisa sobre a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE aponta município na ponta, com valor de R$ 19,6 milhões
Tecnologia inédita é garantida por Águas do Rio a moradores de São Francisco
Considerada uma demanda histórica da população, investimento soma mais de R$ 7 milhões e beneficia cerca de 15 mil famílias
Educação municipal envolve 400 alunos de escolas da rede em ‘motivação’
Iniciativa tem como proposta principal motivar os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental e Anos Finais em avaliação
