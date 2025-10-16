Janderson Miranda acredita que Justiça não terá dificuldade em constatar a lisura no processo licitatório Foto Divulgação
Licitação para coleta de lixo é polemizada e Justiça determina suspensão
Empresa perdedora alega irregularidades no edital; governo assegura que processo segue preceitos da Nova Lei de Licitações
TCE reprova contas de ex-prefeita, que pode ter pretensão política impactada
Tribunal aponta diversas irregularidades nas contas referentes ao exercício de 2024; ex-prefeita diz que ainda não foi citada
Ação ambiental em praia retira mais de 300 kg de lixo com ajuda de alunos
Resíduos foram retirados da orla por cerca de 50 estudantes da rede municipal de ensino, em iniciativa de conscientização
Contratos suspeitos no governo anterior levamPolícia Federal à prefeitura
Visita aconteceu na tarde desta terça-feira; Procuradoria-Geral do Município esclarece; ex-prefeita diz que não foi procurada
Entulho por mais de 24h em vias públicas pode gerar punição ao responsável
Secretaria de Obras está realizando fiscalizações rotineiras em todo o município para coibir a prática negativa
São Francisco ganha destaque no estado como produtor em silvicultura
Pesquisa sobre a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE aponta município na ponta, com valor de R$ 19,6 milhões
