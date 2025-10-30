Yara Cinthia comemora que a medalha é um reconhecimento que ela divide com cada cidadão do município - Foto Divulgação

Yara Cinthia comemora que a medalha é um reconhecimento que ela divide com cada cidadão do município Foto Divulgação

Publicado 30/10/2025 15:32 | Atualizado 30/10/2025 15:32

São Francisco de Itabapoana – Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) acaba de aprovar proposta do deputado estadual Thiago Rangel, para que a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cinthia, seja homenageada com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida a uma pessoa no estado.

Os parlamentares reconheceram a trajetória de Yara “marcada por compromisso, seriedade e sensibilidade na gestão pública”. Desde quando assumiu, a prefeita tem adotados medidas focadas em educação, saúde, no desenvolvimento do município, além de ter tomado medidas de contenção imediata de recursos.

Às vésperas de tomar posse a equipe de transição constatou que faltariam recursos para honrar compromissos com os servidores, fornecedores e infraestrutura. A reversão imediata marcou a administração, “se destacando como uma líder próxima da população, conduzindo a cidade com responsabilidade e cuidado com as pessoas”, relata o autor da proposta.

“Me sinto profundamente honrada. Como filha e moradora de São Francisco de Itabapoana, estar prefeita é um presente de Deus e uma missão que abraço com todo o coração”, comemora Yara enfatizando: “Essa medalha é um reconhecimento que divido com cada cidadão”.

MEDALHA TIRADENTES - Em discussão única, o projeto de resolução que concede a homenagem a Yara Cinthia foi aprovado nessa quarta-feira (29). Secretária municipal de Educação, Cultura e Tecnologia, Yara se elegeu vereadora em 2012, sendo reeleita nos mandatos seguintes. Foi eleita prefeita em 2024 com mais de 15 mil votos.

Mais alta honraria concedida pela Alerj a personalidades e instituições que se destacam por serviços relevantes prestados ao estado e à sociedade, a Medalha Tiradentes é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, patrono da Polícia Militar é entregue a figuras de diversas áreas, como arte, política e serviços públicos.

Instituída pela Resolução Nº 359, de 8 de agosto de 1989, a entrega é realizada uma vez por ano, no Dia de Tiradentes (21 de abril).Entre as personalidades honrados com a medalha estão o papa Bento XVI; ex-presidente Jair Bolsonaro; Paulo Freire, patrono da educação brasileira; e Aline Barros, uma das maiores cantoras de música cristã do Brasil.