Alcimar Chagas explica que índice oferece uma visão mais precisa e contextualizada da dinâmica econômica Foto Divulgação
Índice de Dinâmica mostra capacidade de município fixar a riqueza gerada
Avaliação sobre Indel foi apresentada nessa quarta-feira, na prefeitura de São Francisco, por economista e professor da Uenf
Assembleia garante a maior honraria do estado à prefeita de São Francisco
Por unanimidade, Yara Cinthia foi indicada para receber a Medalha Tiradentes, em proposta do deputado Thiago Rangel
Prevenção a chuvas mobiliza equipes da Secretaria de Obras em São Francisco
Limpeza e desobstrução de valas, galerias e canais é realizada em diversas localidades do município, visando evitar alagamentos
Governo municipal discute alternativas buscando melhorias para hospital
Prefeita adianta que avalia soluções e investimentos para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente
Operação conjunta da Enel com polícia remove "gatos" em redes de energia
Enel avalia que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores poderiam ser reduzidas em cerca de 5%
Licitação para coleta de lixo é polemizada e Justiça determina suspensão
Empresa perdedora alega irregularidades no edital; governo assegura que processo segue preceitos da Nova Lei de Licitações
