Alcimar Chagas explica que índice oferece uma visão mais precisa e contextualizada da dinâmica econômica Foto Divulgação

Publicado 30/10/2025 18:12

São Francisco - Os aspectos da conjuntura econômica de São Francisco do Itabapoana (RJ) no contexto regional foram avaliados, nesta quarta-feira (29), pelo professor e economista Alcimar Chagas, da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf). Durante o evento, na sede do governo, Chagas apresentou o Índice de Dinâmica Econômica Local (Indel).

Criado pela Uenf, o Indel mostra a capacidade que o município tem de fixar a riqueza gerada: “É uma ferramenta desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro (Nuperj/Uenf), focada na análise da economia regional com uma abordagem distinta dos índices tradicionais”, explica o professor.

De acordo com Chagas, o objetivo é oferecer uma visão mais precisa e contextualizada da dinâmica econômica, especialmente em regiões como o Norte Fluminense, beneficiadas por investimentos e receitas como as de portos e empreendimentos offshore, cujas variáveis incluem investimento público.

Também são incluídos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, movimentação bancária, emprego e renda no comércio e o estoque complementar do trabalho formal em relação aos benefícios sociais: “Esses indicadores compostos são ponderados para formar um índice médio que varia de zero a um”.

ESCALA REFNADA - O economista assinala que o índice médio oferece uma escala de avaliação mais refinada da dinâmica econômica local, atenta para a eficiência na articulação de recursos escassos no território entre famílias, empresas e governos. Um dos participantes foi o procurador-jurídico da prefeitura, Cláudio Heringer.

"Foi um boa oportunidade para os gestores e técnicos presentes de diversas secretarias municipais conhecerem o Indel”, avalia Heringer. Para ele, trata-se de um indicador socioeconômico regional capaz de subsidiar a formulação de políticas públicas no município. O vice-prefeito, Renato Roxinho, também prestigiou.

Outras presenças foram os secretários Gustavo Terra (Educação, Cultural e Tecnologia), Carlos Castilho (Governo e Relações Institucionais), Fabiano Sá (Planejamento e Desenvolvimento,); controlador geral do município, Fabiano Rangel; além de servidores e técnicos dos demais setores da prefeitura; entre eles, Departamento de Licitação, Tesouraria e Secretaria de Administração.