Na Rua Missouri, em Marambaia, até o caminhão de lixo não consegue passar. - Reprodução

Na Rua Missouri, em Marambaia, até o caminhão de lixo não consegue passar.Reprodução

Publicado 11/01/2023 09:59 | Atualizado 11/01/2023 10:33

Um caminhão de lixo ficou atolado em uma estrada de terra na Rua Missouri, do bairro Marambaia, em São Gonçalo, após a chuva transformar a via em um lamaçal. O registro enviado a O Dia foi na última terça-feira (10), mas segundo o morador, o protesto está desde o dia 29 de dezembro nas redes sociais e até o momento nenhuma autoridade tomou providência.

Um caminhão de lixo ficou atolado em uma estrada de terra na Rua Missuiri, do bairro Marambaia, em São Gonçalo, após a chuva transformar a via em um lamaçal. Registro foi enviado na terça-feira (10), mas protesto ocorre desde dezembro nas redes.



Créditos: Reprodução#ODia pic.twitter.com/4N1AwyLu65 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2023

De acordo com um morador do bairro, um trator foi enviado ao local para retirar o veículo, mas também ficou atolado na estrada. Ele ainda afirma que as ruas do Bairro Marambaia não recebem manutenção por parte da prefeitura e que vira e mexe um motorista fica atolado no local.