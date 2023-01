Equipes da Prefeitura realizaram uma ação de orientação aos comerciantes e munícipes, distribuindo panfletos sobre as interdições. - Divulgação: Ascom PMSG

Equipes da Prefeitura realizaram uma ação de orientação aos comerciantes e munícipes, distribuindo panfletos sobre as interdições.Divulgação: Ascom PMSG

Publicado 12/01/2023 09:37

O tradicional ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra é um sucesso. E para manter o evento assim a Prefeitura de São Gonçalo vai ajudar e ordenar o trânsito no bairro. Segundo o Executivo, para facilitar o acesso do público, um bloqueio acontecerá na Rua Doutor Feliciano Sodré, após a Prefeitura, esquina com a Rua Salvatori, até a rotatória em frente ao Clube Mauá.

O ensaio acontecerá entre o sábado (14/01) a 21 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro, das 19h30min., às 23h.



"Durante o ensaio da escola, um trecho das ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha será interditado para execução das atividades. Com o bloqueio, os condutores poderão utilizar as vias alternativas. Em pontos estratégicos, agentes de trânsito e guardas municipais atuarão no fluxo de veículos, que serão desviados para a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antonio Rodrigues. As vias citadas, no trecho entre a Rua Aloísio Neiva e a Estrada da Carioca, funcionarão em duplo sentido", avisa o Executivo gonçalense.





Nas vias Aloisio Neiva, Salvatori e Avenida Presidente Kennedy, no trecho que compreende as ruas Aluísio Neiva e Feliciano Sodré, a circulação de veículos funcionará em sentido único.



As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo também serão interditadas nas intersecções com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Não será permitido estacionar no percurso de interdição durante o horário do desfile.





O secretário de Transportes, Fabio Lemos, explica que as alterações no trânsito irão colaborar para a organização das vias.



“Montamos um esquema de trânsito especial para atender aos condutores que utilizarão as vias principais do município, durante a realização dos ensaios técnicos da escola de samba. Através de um cronograma de ações, distribuímos agentes de trânsito nos pontos próximos às atividades, contribuindo para manter as vias organizadas para o livre acesso de pedestres e motoristas”, garantiu Fábio Lemos.







As ações de ordenamento urbano contarão com apoio da Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. As fiscalizações ocorrerão durante todo o evento, garantindo a ordem e o livre acesso aos munícipes. Durante o ensaio, serão proibidas a venda de bebida alcoólica em garrafa de vidro e a utilização de botijões de gás. A Guarda Municipal também atuará em conjunto nas operações, dando suporte no esquema de trânsito.







Na segurança, equipes da Operação São Gonçalo Presente, em conjunto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, estarão posicionadas em locais estratégicos para proteger a população que prestigiará o ensaio técnico.







Orientação - Nesta quarta-feira (11), equipes da Prefeitura realizaram uma ação de orientação aos comerciantes e munícipes, distribuindo panfletos sobre a interdição dos trechos das Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha, para a realização do tradicional ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra.