Uma equipe do Ceom vai ficar disponível para dar informações e encaminhamento para a rede de serviços de atendimento à mulher existente em São Gonçalo. - Foto: Renan Otto

Publicado 02/03/2023 10:08

Para dar início à programação destinada ao Mês da Mulher, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres inaugurou, na manhã desta quarta-feira (1º), uma sala exclusiva para atendimento do núcleo do Centro Especializado de Orientação à Mulher (Ceom), no quarto piso do Pátio Alcântara. Durante todo o mês de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, uma equipe do Centro ficará disponível para dar informações e encaminhamento para a rede de serviços de atendimento à mulher existente no município.

“Esse espaço será de acolhimento, orientações e encaminhamento para os serviços especializados da rede. muitas vezes, a mulher não sabe onde e como procurar ajuda. No local, também estaremos divulgando nossos programas, projetos e serviços da Assistência Social, como o Ceom, a Sala Lilás, o Projeto Lidera Mulher, entre outros. É importante que esse espaço esteja disponível para um grande número de pessoas, por isso agradecemos a parceria do Pátio Alcântara, um dos pontos mais movimentados do bairro, que está sendo grande colaborador nessa campanha”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

A primeira-dama, Dona Marinete Ruas, esteve presente na inauguração e destacou a importância de ampliar a rede de apoio às mulheres em São Gonçalo.

“Estamos sempre vendo na mídia que o número de violência contra as mulheres têm aumentando e sabemos que o município de São Gonçalo tem trabalhado o ano inteiro para combater esse mal. Por isso, é de grande importância ter mais um espaço que servirá como acolhimento dessas vítimas, além de ser um espaço de divulgação dos canais de denúncia para agressões. Fico feliz em ver o quanto a subsecretaria tem sido atuante no município”, disse a primeira-dama.

O vice-prefeito Sérgio Gevú e o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, também prestigiaram a abertura do novo espaço e se solidarizaram com o empenho e comprometimento da equipe da subsecretaria, que não mede esforços para realizar um atendimento humanizado.

“A gestão do prefeito Capitão Nelson não tem medido esforços para que nenhuma mulher seja vítima de violência, seja ela qual for. Trabalhamos para que os índices de violência de gênero na cidade diminuam até que não haja mais nenhuma mulher violentada. Nós não podemos e não vamos aceitar isso. A subsecretaria está sempre à disposição da mulher gonçalense”, afirmou Gevú.

“Nosso trabalho é ampliar essa rede de apoio às mulheres e, por isso, em breve, vamos inaugurar mais uma unidade do Ceom, dessa vez em Alcântara, para atender um número cada vez maior de mulheres. Costumamos dizer que o Dia Internacional da Mulher é uma data para celebrar o avanço das conquistas das mulheres e todas as ações que realizamos têm o sentido de potencializar o papel da mulher na sociedade”, completou Edinaldo Basílio.

O Ceom - que fica na Rua Camilo Fernandes Moreira, s/n, em Neves - atende a mulheres vítimas de violência através de demanda espontânea e, conforme a necessidade de cada caso, realiza encaminhamentos para atendimento psicológico ou Assistência Social. Também recebe mulheres vítimas de violência encaminhadas por delegacias, Ongs, Cras, Creas e Sala Lilás. O espaço, que foi reformado em setembro do ano passado para proporcionar um ambiente de atendimento mais acolhedor para receber mulheres vítimas de violência, conta com brinquedoteca, sala de reunião, recepção e salas reservadas para o atendimento e escuta, com todo sigilo e atenção que as usuárias merecem.

Presenças - As vereadoras Mariângela Valviesse e Patrícia Silva também participaram da inauguração do espaço temporário.

Os serviços do Núcleo temporário de atendimento à mulher ficam no Pátio Alcântara, na Rua Carlos Gianelli, s/n, em Alcântara, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Confira a programação completa do Mês da Mulher:

1° a 31 de março: Curso de capacitação para toda a equipe da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, na Escola Nacional de Administração Pública

1° a 31 de março: Atendimento do núcleo temporário do CEOM no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), das 10h às 17h

2 de março: Palestra “Tipos de violência contra a mulher”, no CRAS do Boaçu (Rua Dona Clara, 541), às 8h

2 de março: Palestra “Violência doméstica”, no CREAS do Luiz Caçador (Estrada da Trindade, 07), às 14h

2 de março: Café com as mulheres empreendedora, na Prefeitura, às 15h

6 de março: Palestra “Violência doméstica”, no CREAS de Vista Alegre (Rua São Pedro, 2), às 14h

7 de março: Palestra “Ativismo Feminino e Conquistas de Direitos”, no Pátio Alcântara, às 10h

7 de março: Palestra “Violência Doméstica”, no Instituto de Educação Clélia Nanci (Av. Brasilândia, s/n°), às 10h e 13h30

8 de março: Palestra “Violência Doméstica”, no Espaço Rosa (Rua Dr. Francisco Portela, 2744), às 10h

8 de março: Concerto com a Orquestra Municipal de São Gonçalo e exposição “Mulheres Empreendedoras”, no Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 – Centro), às 10h

8 de março: Mesa de debate com a Educação: “A educação como prevenção à violência de gênero”, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 14h

9 de março: Palestra “Violência Doméstica”, na ONG Movimento Prever (Rua Expedicionário Elídio Pinto, 230, Arsenal), às 9h

14 de março: Passeio com as usuárias do CEOM promovendo a socialização e a cultura, no Museu do Amanhã, às 9h

14 de março: Oficina de macramê, no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), às 10h

14 de março: Palestra “Tipos de violência contra a mulher”, no CREAS do Arsenal (Rua Eugênio Borges, s/n°, às 14h

15 de março: Palestra “Tipos de violência contra a mulher”, na sede do Bolsa Família (Rua Sá Carvalho, nº 1.341, Boaçu), às 8h

16 de março: Capacitação com servidores da Secretaria de Assistência Social – Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

21 de março: Mesa com Judiciário: “Desigualdade de gênero e violência doméstica: caminhos e desafios”, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 – Centro), às 14h

22 de março: Palestra sobre empreendedorismo feminino, na Cruz Vermelha (Rua Dr. Nilo Peçanha, 47, na Estrela do Norte), às 9h

23 de março: Capacitação com servidores da Assistência Social – Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

23 de março: Encerramento e entrega de certificados da 5ª turma de capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 – Centro), às 13h

27 de março: Palestra “Os diferentes tipos de violência”, na sede do Bolsa Família (Rua Sá Carvalho, nº 1.341, Boaçu), às 8h

28 de março: Palestra “Violência doméstica”, na ONG Superar (Estrada de Itaúna, 7), às 8h30

28 de março: Oficina de macramê, no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), às 10h

29 de março: Debate com as usuárias do Ceom Zuzu Angel com o tema “Emocional feminino diante da violência”, às 14h

30 de março: Capacitação com servidores da Assistência Social – Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

30 de março: Aula inaugural da 6ª turma de capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 – Centro), às 13h

31 de março: Palestra “Violência doméstica”, no Creas do Jardim Catarina (Rua Leão Gambeta, 5330, às 14h.