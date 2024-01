Obras do MUVI: a maior já realizada na região - Divulgação/Ascom

Obras do MUVI: a maior já realizada na regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 09/01/2024 10:55

São Gonçalo - O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura de São Gonçalo, inicia mais um trecho do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), maior projeto de mobilidade urbana já realizado no município. Nesta semana, as intervenções acontecem no trecho 3, que corta a região central da cidade. Os trabalhos são feitos por meio de levantamento topográfico, demolição, marcação das caixas das ruas e níveis de drenagem.



A obra foi dividida em seis trechos. As intervenções acontecem na pista da esquerda da Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas Lara Vilela e Abílio José de Matos, na altura do número 155. "Esse início é muito importante para continuidade dessa obra, que é muito aguardada pelos moradores de São Gonçalo. Estamos a todo vapor e não medimos esforços para concluir esse projeto, que vai valorizar a cidade", disse o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Com investimentos de R$ 262 milhões, as intervenções incluem a criação de um corredor viário com 32 estações, cortando 13 bairros em 18 quilômetros de extensão, de Neves até Guaxindiba, com espaço moderno, urbanizado, áreas de lazer e ciclovia. A previsão é que o projeto seja entregue ainda neste ano.



Os moradores da região elogiam e acompanham o avanço das intervenções no trecho. "Vi essa movimentação aqui e saí pra ver. Vai ser uma obra ótima, que vai mudar a cara da região e valorizar São Gonçalo", contou Rosângela Vieira, de 47 anos, que mora na região há 15.