São Gonçalo: ambiente oferece ferramentas e jogos pedagógicos para estimular os alunos - Renan Otto

São Gonçalo: ambiente oferece ferramentas e jogos pedagógicos para estimular os alunosRenan Otto

Publicado 27/02/2025 08:07

São Gonçalo - Com o objetivo de desenvolver as potencialidades dos alunos com deficiência, a Umei Margarida Maria Garcia de Araújo, na Venda da Cruz, inaugurou, nesta quarta-feira (26), a Sala de Recursos Professora Márcia Zolândia Gomes da Paixão de Oliveira. O ambiente acolhedor conta com diversas ferramentas e jogos pedagógicos para estimular a aprendizagem os alunos.

A sala vai atender, no contraturno escolar, aos 11 alunos já laudados e a 10 que ainda estão em investigação. O nome da sala foi uma homenagem à professora da rede municipal de São Gonçalo, falecida em 2023, que tanto contribuiu para a Educação da cidade. “Eu não consigo descrever a emoção, a saudade ainda é muito forte e é um sentimento muito gratificante ver o legado que ela deixou na Educação, principalmente porque também sou professora. Eu fico extremamente lisonjeada. É muito bom saber a diferença que ela fez na vida de cada aluno”, disse a filha da homenageada, Suellen da Paixão.

A mãe do Bernardo, de 3 anos, Daniella Silveira, comemorou a iniciativa. Ela contou que o filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com nível 3 de suporte, e que mesmo realizando terapias, a Sala de Recursos terá papel fundamental para o aluno. “O mais interessante que eu achei da sala é que vai ser no contraturno, ou seja, não vai excluir o aluno da sala de aula regular e sim estimular as potencialidades dele, como a coordenação motora, por exemplo. É uma forma de ajudar além do que já é feito na escola. Acho que vai ajudar principalmente as crianças que ainda não têm acesso às terapias”, afirmou a mãe.