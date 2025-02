São Gonçalo: Carnaval das marchinhas no Teatro Municipal - Reprodução

São Gonçalo: Carnaval das marchinhas no Teatro Municipal Reprodução

Publicado 27/02/2025 08:54

São Gonçalo - Nesta quinta-feira (27), o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, às 18h, o Baile de Carnaval de Marchinhas, comandado pelo cantor Otávio Almeida. O evento será um mergulho na história da música carnavalesca, apresentando clássicos imortais das marchinhas e sambas-enredo que marcaram os grandes carnavais do Brasil.

Com um repertório repleto de grandes sucessos, o público poderá relembrar canções como “Alalaô”, “Mamãe Eu Quero”, “Cidade Maravilhosa”, “Aquarela do Brasil”, “Cabeleira do Zezé”, “Me Dá Um Dinheiro Aí”, entre outras, que fazem parte da memória afetiva de quem viveu o auge dos grandes bailes de carnaval de outrora.

O Baile de Carnaval de Marchinhas, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, através da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, permitirá que os presentes revivam os momentos de pura alegria e celebração que sempre marcaram as grandes festas de carnaval, transportando o público para um dos períodos mais festivos e emblemáticos da cultura brasileira.



Serviço:



Data: 27/02

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal

Classificação Etária: Livre

Ingressos: Gratuitos (sujeito à lotação)

Contato: Robert (21 98395-7878)