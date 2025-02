São Gonçalo: doações de Sangue podem ser feitas no município - Renan Otto

São Gonçalo: doações de Sangue podem ser feitas no municípioRenan Otto

Publicado 27/02/2025 08:44

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo segue recebendo doações de sangue nesta semana pré-carnaval, período que exige atenção especial para o estoque de bolsas de sangue. A unidade destaca a importância de manter o estoque cheio durante os dias de folia, quando a demanda aumenta e muitos doadores costumam viajar ou se ausentar. A ação tem como objetivo fortalecer o abastecimento de sangue para os hospitais municipais da cidade e para o Hemorio.

Nubia Antunes, de 37 anos, foi uma das doadoras que esteve no local nesta terça-feira (25) e falou sobre sua motivação para participar da campanha. “É um ato de carinho para ajudar a salvar a vida de outras pessoas. No mundo hoje em dia, as pessoas estão tão egoístas e o que custa doar sangue?” afirmou. Além disso, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo segue com a campanha para incentivar a doação de sangue entre os servidores municipais. Com o slogan “Dando o sangue por você”, outras secretarias serão convidadas a participar da campanha nos próximos meses, . A iniciativa foi idealizada pela secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour, com objetivo de promover a solidariedade entre os servidores e conscientizar a população sobre a importância de doar sangue.

A doação de sangue no Hemonúcleo é um processo rápido e indolor. Ao chegar à unidade o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta. A recomendação é que o doador esteja em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos. Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. A unidade está localizada na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.