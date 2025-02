São Gonçalo: inscrições abertas para o Conselho do Meio Ambiente - Reprodução

São Gonçalo: inscrições abertas para o Conselho do Meio AmbienteReprodução

Publicado 27/02/2025 09:21

São Gonçalo - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes divulgou o edital de convocação para o processo eleitoral dos representantes de entidades da sociedade civil interessados em compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo (COMMADS-SG) durante o biênio 2025/2027. Criado pela Lei nº 26/1998, o conselho é um órgão permanente de caráter consultivo e de apoio e assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes.

O processo seletivo, que inclui a realização do Fórum Eleitoral, destina-se ao preenchimento de seis vagas para representantes de entidades da sociedade civil que possuam efetiva prática na área ambiental. Somente poderão concorrer às vagas os representantes de entidades legalmente constituídas, com sede ou filial no município de São Gonçalo, e atividades comprovadas de, no mínimo, dois anos. Para cada vaga de membro titular haverá um suplente. Os futuros conselheiros exercerão mandatos de dois anos no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, admitindo-se uma recondução por igual período.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, Fabio Lemos, enfatizou a relevância do funcionamento efetivo do conselho para a implementação de ações eficazes em prol do meio ambiente. “O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desempenha um papel fundamental na formulação de políticas públicas voltadas à proteção ambiental em nossa cidade. Para garantir a continuidade desse trabalho, a realização do Fórum Eleitoral é fundamental, pois assegura a renovação e o funcionamento efetivo do conselho. A participação ativa da sociedade nesse processo fortalece as ações ambientais e traz benefícios para toda a população", ressaltou o secretário.