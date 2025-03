São Gonçalo: obras do Parque RJ, no bairro Boa Vista, estão quase na metade - Divulgação

São Gonçalo: obras do Parque RJ, no bairro Boa Vista, estão quase na metadeDivulgação

Publicado 24/03/2025 09:02

São Gonçalo - As obras do Parque RJ, maior área de lazer da região Leste Fluminense, localizado no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo, seguem aceleradas para entregar mais cultura e diversão aos moradores.

As intervenções estão acontecendo no local e parte da estrutura onde vai ser a pista de atletismo já está ganhando forma, além da área do anfiteatro, que já recebeu piso de concreto, e calçadas intertravadas, que vão fazer parte da estrutura. O local também terá cascatas de água para os moradores, e área de shows com capacidade para 15 mil pessoas.

O reservatório que vai abastecer o parque também está seguindo o cronograma. No total, serão três reservatórios totalizando quase 900 mil metros cúbicos de água. Um deles, com 80 mil metros cúbicos, será utilizado para água de reuso com captação das águas das chuvas.

“O parque RJ foi projetado e pensado para ser mais que uma extensa área de lazer para a população. Aqui pensamos em como ele vai ajudar no futuro, utilizando recursos sustentáveis e sendo um equipamento verde de lazer e cultura”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O espaço onde será o skate park também já está sendo construído. Mais de 120 trabalhadores se dedicam no local que está com mais de 40% das obras concluídas. Além disso, o Parque RJ também vai dispor de estacionamento para mais de 150 carros, com vagas exclusivas para PCDs, além de elevadores e rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Lazer e cultura - Com área de mais de 35 mil metros quadrados, o Parque RJ terá cascatas de água, quadras poliesportivas, caixas de areia, parcão, além de skate park com half-pipe, pista de atletismo, área para eventos com espaço para 15 mil pessoas.