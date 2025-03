São Gonçalo: tratando tuberculose em todos os pontos de saúde do município - Reprodução

São Gonçalo: tratando tuberculose em todos os pontos de saúde do municípioReprodução

Publicado 24/03/2025 15:34

São Gonçalo - Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento da tuberculose, a equipe do Programa da Tuberculose vai realizar atendimento de orientação no Shopping Pátio Alcântara nesta terça-feira (25), a partir das 9h. A ação, que é em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose – lembrado no dia 24 de março – é uma parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo com o Shopping Pátio Alcântara.

No local, os usuários poderão tirar dúvidas sobre a doença e saber onde podem fazer os testes, como fazer e onde tratar a tuberculose. “A tuberculose é tratada, exclusivamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com exames, consultas e medicações gratuitas. Qualquer gonçalense pode ter acesso sem agendamento prévio”, disse a coordenadora do Programa de Tuberculose, Rozania Maria Ferreira de Castro.

Atualmente, todas as unidades de saúde da familia (USFs), clínicas e polos sanitários realizam os exames preliminares para quem tem os sintomas da tuberculose (tosse por mais de duas semanas (principal sintoma da tuberculose), febre baixa, falta de apetite, perda de peso, cansaço excessivo, falta de ar e suor noturno). O tratamento é realizado em seis unidades. A doença tem cura e o tratamento tem duração, em média, de seis meses.

Locais de tratamento – Polos sanitários Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; Hélio Cruz, em Alcântara; Augusto Sena, em Rio do Ouro; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e USFs Armando Leão Ferreira, Morro do Castro; David Capistrano, Itaúna; Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia; José Bruno Neto, Boa Vista; Antonina (Cruzeiro do Sul); Água Mineral; Brasilândia; Tancredo Neves, Luiz Caçador; Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina; Ana Nery, Gradim; Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel; Marechal Cândido Rondon, Colubandê; Adolfo Lutz, Amendoeira; Coelho; Doutel de Andrade, Maria Paula; Marilea Cardoso, Jóquei; Louis Pasteur, Guaxindiba; Aníbal Porto, Monjolos; Agenor José da Silva, Jardim Catarina; Elza Borges, Santa Luzia e Roberto Silveira, Vista Alegre; sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h. As crianças têm atendimento no Hélio Cruz e Washington Luiz nos mesmos dias e horários.