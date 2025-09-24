São Gonçalo: obras do Parque RJ continuam a todo vapor - Divulgação

Publicado 24/09/2025 09:07

São Gonçalo - As obras no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, seguem avançando. A nova área de lazer para as famílias gonçalenses está sendo erguida no espaço do antigo piscinão e está entrando na reta final. O Parque RJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto.

Atualmente no local, estão sendo instalados postes de iluminação e telas de proteção ao redor das quadras. O palco do Parque de Eventos está sendo montado e está sendo instalado o piso intertravado. Também está sendo feito o trabalho de paisagismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no Parque RJ. Centenas de árvores frutíferas estão sendo plantadas, além de grama.

O Parque RJ também terá uma guarita onde ficarão agentes da Guarda Municipal. "É muito bom ver como as obras estão avançando. Essa área de lazer está totalmente renovada, se tornando um espaço mais proveitoso para todas as famílias gonçalenses. A cidade de São Gonçalo está sendo transformada e o Parque RJ é um dos exemplos disso. Além dessa obra, também estamos fazendo o MUVI, intervenções em Santa Izabel, no Bom Retiro e no Sacramento, dentre outros bairros. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pela parceria", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), possui um investimento de mais de R$ 44 milhões. “Ver o Parque RJ tomando forma e poder devolvê-lo à população, com múltiplas atividades de esporte e lazer, é motivo de orgulho e satisfação. O projeto está sendo cuidado nos mínimos detalhes para atender às necessidades de todo o Leste Fluminense”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.



O antigo piscinão, que estava desativado há anos, está sendo substituído por uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.

No local, foram construídos estacionamentos que somam mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local. O espaço já conta com redes de esgoto, drenagem e irrigação. As obras serão entregues até o fim deste ano.