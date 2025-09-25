São Gonçalo: a obra traz à cena diferentes nuances das relações pessoais e interpessoais - Luiz Guilherme Caldas

São Gonçalo: a obra traz à cena diferentes nuances das relações pessoais e interpessoais Luiz Guilherme Caldas

Publicado 25/09/2025 21:52

São Gonçalo - Em sua última apresentação da temporada de 2025, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar leva ao palco do SESC São Gonçalo na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, às 19h, o espetáculo "Relações" - sucesso de público e de crítica quando criado, em 2024. A obra traz à cena diferentes nuances das relações pessoais e interpessoais (relacionamentos tóxicos, saudáveis e conjugais) com o propósito de conscientizar a sociedade sobre a diversidade existente nas formas de se relacionar.

"Relações" integra a Mostra SESC Regional de Artes Cênicas 2025, após concorrer e ganhar o edital de mesmo nome, que contemplava financiamento para eventos culturais em São Gonçalo e em Niterói. Na Cidade Sorriso, ficou em cartaz no sábado passado, dia 20, com sucesso de público. A apresentação será mediada com interpretação em Libras para surdos e com audiodescrição para cegos. A entrada é franca e a classificação é livre. A bilheteria abre meia hora antes para a distribuição dos ingressos, sendo aconselhável que o público chegue com antecedência. O teatro fica na Avenida Presidente Kennedy 755, no bairro Estrela do Norte.

Fundado há cinco anos em Niterói, o grupo é composto por sete bailarinos, sendo cinco pessoas com deficiência (PCD). Inspirados no contexto atual, os coreógrafos Daniel Rangel e Thayrine Mesquita - cofundadores do coletivo - desenvolveram coreografias que convidam o público a se reconhecerem nelas, utilizando a dança contemporânea como linguagem artística. Além deles, também integram o Grupo Inclusivo de Dança Expressar: Gabriela Calixto, Thaty Gomes, Lucas Teixeira, Mayckon Myller e Kleyton Alves.