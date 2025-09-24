São Gonçalo: evento em comemoração ao aniversário da cidade foi um sucessoDivulgação
São Gonçalo recebe shows memoráveis em clima de paz e organização
Esquema especial da Prefeitura garante segurança e facilidade nos deslocamentos do público pelo quarto ano consecutivo do São Gonçalo Fest
Obras no Parque RJ São Gonçalo estão entrando na reta final
Novo espaço de lazer substitui o antigo Piscinão desativado do Boa Vista
Primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 52 mil cães e gatos
Segunda fase vai acontecer no dia 25 de outubro
Hospitais na campanha de conscientização sobre a inclusão social, acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência
As unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado
São Gonçalo reúne alunos em competições de artes marciais
Atletas fazem parte do Projeto Esporte em Ação
São Gonçalo reúne alunos na Praça Zé Garoto em comemoração aos seus 135 anos
Evento reuniu núcleos do projeto Qualidade de Vida e Longevidade
