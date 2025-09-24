São Gonçalo: evento em comemoração ao aniversário da cidade foi um sucesso - Divulgação

Publicado 24/09/2025 09:13

São Gonçalo - A quarta edição do São Gonçalo Fest atraiu uma multidão e garantiu cinco dias de festa gratuita para os gonçalenses. Com shows que tiveram início na quinta-feira (18) da semana passada e seguiram até esta última segunda-feira (22), foram celebradas a cultura e a diversidade, com espetáculos para todos os gostos musicais. Para garantir que todo o evento funcionasse de forma ordeira, centenas de servidores municipais estiveram presentes, antes, durante e após os eventos.

Agentes das Secretarias de Meio Ambiente e Transportes e de Ordem Pública estiveram pelas ruas próximas à Arena São Gonçalo, no Alcântara, realizando ordenamento do trânsito. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil também marcou presença durante os shows, com ambulâncias e equipes médicas posicionadas para eventuais ocorrências. Equipes da Secretaria de Conservação também atuaram no São Gonçalo Fest.

Cerca de 225 guardas municipais foram mobilizados para os cinco dias de evento. O efetivo garantiu a segurança das pessoas em conjunto com os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, que realizou apreensões de 16 veículos, dentre carros e motocicletas, que estacionaram de forma irregular ou indevida nas proximidades da Arena São Gonçalo. Não houve registro de brigas ou confusão.

Um homem foi preso na noite de sábado (20) na Rua Joaquim Dias, ao tentar ultrapassar um bloqueio viário. Os guardas municipais que estavam em patrulhamento foram acionados por volta das 23h pelo secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, para dar apoio na condução de um homem que tentou furar o bloqueio. Ao ser abordado, foi constatada que a placa da motocicleta do homem apresentava sinais visíveis de adulteração. O suspeito foi preso e levado para a 74ª DP (Alcântara), onde sua moto ficou apreendida e ele foi autuado.

Além disso, mais de 75 agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas também estiveram durante os cinco dias de evento atuando de forma a coibir o comércio de ambulantes, de forma ilegal, nas redondezas do evento. O São Gonçalo Fest foi realizado pela Dual Produções, com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo.

