São Gonçalo: evento de dança no Teatro Municipal acontece nesta quarta feiraReprodução

Publicado 24/09/2025 09:16 | Atualizado 24/09/2025 09:22

São Gonçalo - Na próxima quarta-feira (24), o Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, vai receber, a partir das 18h, a mostra de dança “Dançando pelo Brasil”, com os alunos dos projetos esportivos da cidade. O evento é realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

A mostra tem como objetivo garantir uma oportunidade para que as dançarinas se expressem. Além disso, o evento é uma forma de preservar, divulgar e inovar as tradições culturais, promover inclusão, impulsionar carreiras artísticas e fortalecer a identidade comunitária.

No local, as alunas dos projetos Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer, e do Saúde em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), vão realizar apresentações de dança, de diversos ritmos e modalidades, como ballet, zumba, carimbó, samba, entre outros. O evento é gratuito e está sujeito à lotação do teatro.