São Gonçalo: evento de dança no Teatro Municipal acontece nesta quarta feiraReprodução
São Gonçalo vai realizar mostra de dança no Teatro Municipal nesta quarta-feira
Evento conta com alunos de projetos esportivos da Prefeitura
São Gonçalo vai realizar mostra de dança no Teatro Municipal nesta quarta-feira
Evento conta com alunos de projetos esportivos da Prefeitura
São Gonçalo recebe shows memoráveis em clima de paz e organização
Esquema especial da Prefeitura garante segurança e facilidade nos deslocamentos do público pelo quarto ano consecutivo do São Gonçalo Fest
Obras no Parque RJ São Gonçalo estão entrando na reta final
Novo espaço de lazer substitui o antigo Piscinão desativado do Boa Vista
Primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 52 mil cães e gatos
Segunda fase vai acontecer no dia 25 de outubro
Hospitais na campanha de conscientização sobre a inclusão social, acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência
As unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado
São Gonçalo reúne alunos em competições de artes marciais
Atletas fazem parte do Projeto Esporte em Ação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.