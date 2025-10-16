São Gonçalo: O evento, que tem entrada gratuita, tem como objetivo valorizar o legado das gerações que fizeram história nas quadrasDivulgação
São Gonçalo recebe campeonato brasileiro de handebol master
Clube Mauá será palco da competição que acontece de quinta-feira a domingo
Shopping Pátio Alcântara promove show gratuito em tributo a Alexandre Pires
A homenagem acontece na Praça de Alimentação
São Gonçalo faz nova capacitação sobre ferramentas digitais para empreendedores
Evento foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Alunos participam de colheita em hortas municipais de São Gonçalo
Secretaria de Agricultura e Pesca garante produção saudável em quatro locais da cidade
ASAS realiza soltura de mais seis animais silvestres no final de semana
Antes de voltarem ao habitat natural, as espécies resgatadas receberam cuidados veterinários no espaço
Vigilância Sanitária inscreve para nova capacitação em São Gonçalo
Na penúltima ação do ano, comerciantes receberão orientações sobre documentações
