São Gonçalo: programação cultural do mês de novembro inclui vários eventos - Divulgação

São Gonçalo: programação cultural do mês de novembro inclui vários eventosDivulgação

Publicado 31/10/2025 08:34

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, apresenta a programação cultural de novembro no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

Os eventos atendem a toda população com espetáculos pagos e gratuitos, para crianças e adultos de todas as idades.



PROGRAMAÇÃO:



Dia 5: “Traição”, adaptado livremente da obra “A vida como ela é…” de Nelson Rodrigues, em costura teatral de quatro de seus contos, tem único ato, com 70 minutos de duração. Conta a história de uma família marcada por traições que descendem de épocas antigas como uma chaga carregada por um sobrenome, geração após geração.



Horário: 20h



Classificação: 14 anos



Ingresso: Dia 5: “Traição”, adaptado livremente da obra “A vida como ela é…” de Nelson Rodrigues, em costura teatral de quatro de seus contos, tem único ato, com 70 minutos de duração. Conta a história de uma família marcada por traições que descendem de épocas antigas como uma chaga carregada por um sobrenome, geração após geração.Horário: 20hClassificação: 14 anosIngresso: https://www.sympla.com.br/preview/2f57fed60081f5c47a57756e52e36b4e



Dias 8 e 9: O espetáculo "Terra do Nunca" conta a história de um menino travesso, que é levado para o mundo mágico da Terra do Nunca, onde vive incríveis aventuras e descobre o seu verdadeiro destino: se tornar o herói conhecido como Peter Pan. Essa é uma história de alguém que se recusa a crescer e quer viver aventuras mágicas para sempre.



Horário: Dia 8, 18h, e dia 9, 16h



Classificação: Livre



Ingresso: Vendas na escola Attitude – Rua Capitão João Manoel, 4011 - Porto Novo e via instagram Dias 8 e 9: O espetáculo "Terra do Nunca" conta a história de um menino travesso, que é levado para o mundo mágico da Terra do Nunca, onde vive incríveis aventuras e descobre o seu verdadeiro destino: se tornar o herói conhecido como Peter Pan. Essa é uma história de alguém que se recusa a crescer e quer viver aventuras mágicas para sempre.Horário: Dia 8, 18h, e dia 9, 16hClassificação: LivreIngresso: Vendas na escola Attitude – Rua Capitão João Manoel, 4011 - Porto Novo e via instagram https://www.instagram.com/escola_attitude?igsh=bWdicGNsNGw4MHJl



Dias 13 e 14: Em um “Um Mergulho no Oceano”, um fundo do mar mágico e colorido, criaturas marinhas descobrem que o oceano está ameaçado pela poluição. Lideradas por uma jovem estrela-do-mar, elas embarcam em uma jornada de encantamento e transformação, celebrando a amizade, o cuidado com a natureza e o protagonismo infantil. O espetáculo combina dança e teatro para sensibilizar o público sobre a preservação do meio ambiente.



Horário: 20h



Classificação: Livre



Ingresso: Via WhatsApp (21) 97459-4915





Dia 16: “Alladin”, um espetáculo temático com os alunos do projeto Ako Dance, tem o intuito de desenvolver a veia artística, incluindo cenários, atuações e dança.



Horário: 1° Sessão 19h30 / 2ª Sessão 21h



Classificação: Livre



Ingresso: Disponível no Sympla a partir do dia 8





Dia 20: O espetáculo “Marrom” é um convite à reflexão sobre amor, despedidas e resistência, traduzindo em movimento as experiências e afetos da vida adulta a partir de uma perspectiva negra, periférica e contemporânea.



Horário: 20h



Classificação: Livre



Entrada gratuita





Dia 21: A Orquestra Municipal de São Gonçalo realiza um show alusivo ao dia do músico.



Horário: 19h



Classificação: Livre



Entrada Gratuita





Dia 23: O espetáculo de dança “Al Noor – A Luz que Acolhe e Transforma”, do Studio Noor Farag, busca iluminar e acolher com arte. O espetáculo é um encontro entre o Oriente e o Ocidente, entre véus e sorrisos, entre mulheres que dançam a própria história.



Horário: 18h



Classificação: Livre



Ingresso: Dias 13 e 14: Em um “Um Mergulho no Oceano”, um fundo do mar mágico e colorido, criaturas marinhas descobrem que o oceano está ameaçado pela poluição. Lideradas por uma jovem estrela-do-mar, elas embarcam em uma jornada de encantamento e transformação, celebrando a amizade, o cuidado com a natureza e o protagonismo infantil. O espetáculo combina dança e teatro para sensibilizar o público sobre a preservação do meio ambiente.Horário: 20hClassificação: LivreIngresso: Via WhatsApp (21) 97459-4915Dia 16: “Alladin”, um espetáculo temático com os alunos do projeto Ako Dance, tem o intuito de desenvolver a veia artística, incluindo cenários, atuações e dança.Horário: 1° Sessão 19h30 / 2ª Sessão 21hClassificação: LivreIngresso: Disponível no Sympla a partir do dia 8Dia 20: O espetáculo “Marrom” é um convite à reflexão sobre amor, despedidas e resistência, traduzindo em movimento as experiências e afetos da vida adulta a partir de uma perspectiva negra, periférica e contemporânea.Horário: 20hClassificação: LivreEntrada gratuitaDia 21: A Orquestra Municipal de São Gonçalo realiza um show alusivo ao dia do músico.Horário: 19hClassificação: LivreEntrada GratuitaDia 23: O espetáculo de dança “Al Noor – A Luz que Acolhe e Transforma”, do Studio Noor Farag, busca iluminar e acolher com arte. O espetáculo é um encontro entre o Oriente e o Ocidente, entre véus e sorrisos, entre mulheres que dançam a própria história.Horário: 18hClassificação: LivreIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/al-noor-a-luz-que-acolhe-e-transforma/3187248



Dia 28: “Se Você Acredita Então é Real” é um espetáculo encantado que convida o público a atravessar as fronteiras entre o real e o imaginário. Inspirado livremente no clássico "O Quebra-Nozes", “Se Você Acredita Então é Real” celebra o poder da imaginação e da dança através de um roteiro inédito que mistura emoção, fantasia e tradição.



Horário: 19h30



Classificação: Livre



Ingresso: Em breve





Dia 30: “Cores em Movimento” é um espetáculo de dança do Studio Art Dance.



Horário: 1° Sessão 15h / 2° Sessão 18h



Classificação: Livre



Ingresso: Via WhatsApp (21) 98415-8566