São Gonçalo: decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro - Alexandre de Sa

São Gonçalo: decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembroAlexandre de Sa

Publicado 16/11/2025 07:48

São Gonçalo - Em virtude ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 (quinta-feira), a Prefeitura de São Gonçalo decretou, em publicação no Diário Oficial, na última quinta-feira (13), ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 21 de novembro (sexta-feira).

O decreto não se aplica aos servidores lotados nas secretarias municipais de Conservação e Desenvolvimento Urbano, aos profissionais da área de Saúde e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, bem como aos órgãos, às unidades e aos postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas, essencialidade, por motivo de interesse público ou não possam sofrer solução de continuidade, sendo considerado expediente normal.

