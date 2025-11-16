São Gonçalo: decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembroAlexandre de Sa
São Gonçalo decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira
Decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro
São Gonçalo decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira
Decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro
Vigilância Sanitária faz interdição parcial de mercado
Mais de 540 quilos de produtos foram descartados
Prefeitura realiza ação de fiscalização ambiental no Jardim Catarina
Empresa sem licença descartava material em local impróprio
Filhote de capivara é acolhido pela equipe da ASAS
Animal será cuidado até estar apto a ser solto na natureza, em seu habitat natural
Estudantes de São Gonçalo visitam a Ilha Fiscal
Passeio foi uma ação em parceria entre o governo do Estado e Prefeitura
Operação Tolerância Zero realiza mais de 750 abordagens a motociclistas em uma semana
As ações aconteceram no Zé Garoto e no Rocha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.