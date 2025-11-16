São Gonçalo: parceria entre a Secretaria de Educação e a ONG Guardiões do Mar garantiu o passeio - Rodrigo Campanario

Publicado 16/11/2025 07:57

São Gonçalo - Alunos da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa, que fica no bairro Santa Izabel, visitaram, na última quarta-feira (12), a exposição Manguezal, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio de Janeiro. A iniciativa de levar os alunos é da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Secretaria de Educação de São Gonçalo, através do projeto Encontros Propagulares, que oferece uma experiência educativa imersiva que conecta arte, ciência e saberes tradicionais das comunidades costeiras da Baía de Guanabara.

A exposição reúne 50 obras de artistas consagrados e contemporâneos e o projeto tem como objetivo levar escolas públicas, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, quilombolas, jovens de áreas de vulnerabilidade e pessoas com deficiência para participar de encontros que propõem visitas mediadas, oficinas práticas e rodas de conversa.

“Levar aos alunos ao CCBB foi uma experiência maravilhosa, porque muitos nunca tinham ido a nenhuma exposição. Participar na prática foi muito importante, dava para ver o interesse deles, pelas perguntas que fizeram. Foi uma aula passeio muito significativa, os alunos voltaram com uma bagagem muito maior de conhecimento. Eu mesmo não conhecia a importância do manguezal, foi muito enriquecedor”, afirmou a diretora adjunta Graciele Martins.

O aluno Luis Cláudio Fulgêncio, do 6º ano, se encantou com a história e com as obras. “Foi muito bom, eu nunca tinha ido em nenhuma exposição assim. Eu aprendi como pegar um caranguejo, o significado do manguezal, foi muito legal. A parte que eu mais gostei foi a das esculturas, me fez entender como o manguezal é importante para a vida humana. Nunca vou me esquecer desse dia”.