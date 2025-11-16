São Gonçalo: inscrições para quem atua na área já estão abertas - Reprodução

Publicado 16/11/2025 07:50

Niterói - A Vigilância Sanitária encerra as capacitações deste ano no próximo dia 24 de novembro, das 9h às 14h. Serão dadas orientações sobre documentações necessárias e práticas sanitárias que devem ser respeitadas para o funcionamento adequado dos laboratórios de análises clínicas. Os interessados podem fazer a inscrição através do email vigilanciasanitaria@pmsg.rj.gov.br. A qualificação acontece no auditório da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, no Boa Vista.

Para as capacitações são oferecidas 42 vagas e as inscrições estão sujeitas à lotação do auditório. As palestras abordam as legislações pertinentes a cada tipo de estabelecimento e as questões sanitárias que devem ser observadas pelos profissionais no ambiente de trabalho para que consigam obter a licença sanitária de funcionamento. Os participantes receberão o certificado emitido pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps).

O objetivo é levar conhecimento aos trabalhadores e aos responsáveis pelas instituições para que eles possam se adequar às normas vigentes e se regularizar com a Vigilância Sanitária com a intenção de melhorar os serviços oferecidos para a população.