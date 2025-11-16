São Gonçalo: palestras sobre cuidados essenciais e Novembro Azul acontecem nesta semana - Julio Diniz

São Gonçalo: palestras sobre cuidados essenciais e Novembro Azul acontecem nesta semanaJulio Diniz

Publicado 16/11/2025 08:00

São Gonçalo - O Dia Nacional dos Ostomizados, celebrado neste domingo, 16 de novembro, terá palestra de orientação com dois temas no Núcleo dos Ostomizados da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo esse ano. Uma sobre os cuidados essenciais dos ostomizados e outra com a temática da Campanha Novembro Azul, com foco na importância da realização dos exames de prevenção. A atividade vai acontecer no dia 19, a partir das 9h, para os pacientes atendidos na unidade de saúde.

“Nosso trabalho é pautado no respeito e na valorização de cada paciente, que é único. Por isso, fazemos do núcleo um espaço onde as pessoas se sentem cuidadas, orientadas e seguras para retomar sua rotina com autonomia e dignidade. Celebrar o Dia Nacional dos Ostomizados é também reafirmar o nosso compromisso com a inclusão e o cuidado humanizado”, destacou a enfermeira com especialização em estomaterapia e diretora do local, Flávia Medeiros.

Com trabalho especializado, o espaço disponibiliza profissionais de clínica geral, enfermagem, psicologia, nutrição, assistência social e fisioterapia. O serviço multiprofissional garante acolhimento, reabilitação e qualidade de vida para quem passa por uma ostomia. A atenção ainda segue com a distribuição de bolsas de colostomia e produtos usados para a sua manutenção, durabilidade e limpeza, além dos cuidados com a pele.

“O objetivo é oferecer suporte completo ao paciente, desde o acompanhamento clínico até o apoio emocional e social, contribuindo para a reinserção e o bem-estar dessas pessoas no cotidiano. O espaço representa muito mais do que um local de atendimento, ele também é um ambiente de escuta, acolhimento e reconstrução da autoestima”, esclareceu Flávia.

Para ter acesso ao serviço, o morador de São Gonçalo ostomizado deve realizar um cadastro no núcleo, apresentando cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), laudo médico com o CID, comprovante de residência (dos últimos três meses), identidade e CPF. O atendimento e acesso aos materiais são realizados após consulta com a assistente social e avaliação de enfermeiro. Para o agendamento, basta ir direto à unidade. O núcleo realiza, ainda, regulação de exames e encaminhamentos para outras especialidades e cirurgias. O Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizadas fica na Avenida Presidente Kennedy, 207, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para mais informações é (21) 2018-7900.