São Gonçalo: evento aberto ao público vai acontecer em Alcântara na próxima terça-feira
São Gonçalo vai promover feira especial em celebração ao empreendedorismo feminino
São Gonçalo reforça orientações a pacientes ostomizados
Palestras sobre cuidados essenciais e Novembro Azul acontecem na próxima semana
Alunos de escola em Santa Izabel visitam exposição no CCBB, no Rio
Parceria entre a Secretaria de Educação e a ONG Guardiões do Mar garantiu o passeio
Vigilância Sanitária realiza nova interdição em mercado no Rocha
Gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia depois que açougue voltou a funcionar sem autorização
Vigilância Sanitária faz capacitação na área de laboratórios de análises clínicas
Inscrições para quem atua na área já estão abertas
São Gonçalo decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira
Decisão leva em conta o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro
