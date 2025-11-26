São Gonçalo: cidade celebrou o Dia do Doador com atividades - Fábio Guimarães

São Gonçalo: cidade celebrou o Dia do Doador com atividadesFábio Guimarães

Publicado 26/11/2025 05:32

São Gonçalo - Nesta terça-feira (25), data em que se comemorou o Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemonúcleo de São Gonçalo, que fica no bairro Zé Garoto, preparou uma manhã especial em homenagem àqueles que salvam vidas com a doação. Com decoração que destaca a importância do ato, a unidade recebeu a camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo, que encantou a todos com diversas músicas.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente no Hemonúcleo, ao lado do vice-prefeito João Ventura e do secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello. “É um prazer estar aqui no Hemonúcleo e encontrar os gonçalenses que praticam esse ato de solidariedade, amor e empatia. É de suma importância apoiar essa atitude e espero que a nossa cidade acumule ainda mais bolsas de sangue, que podem ser doadas para todos os que necessitarem”, destacou o prefeito.

O sangue coletado no Hemonúcleo abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos. Cada bolsa de sangue de 400 ml pode salvar até quatro vidas. “A doação é voluntária e altruísta, o Hemonúcleo precisa que todos se conscientizem que podemos salvar vidas com esse gesto. Um paciente que faz cirurgia, sofre um acidente ou tem uma anemia grave, entre outras doenças hematológicas, só consegue ser transfundido, porque contou com seu ato de amor ao vir até o Hemonúcleo doar”, reforçou a coordenadora da unidade, Daiana Nepomuceno.

Também na última terça-feira, a concessionária Águas do Rio, da região Leste Fluminense, levou cerca de 20 colaboradores, do setor de Responsabilidade Social e Voluntariado, para realizarem a doação de sangue em São Gonçalo. A moradora do bairro Santa Izabel, Edna Luiz, de 55 anos, conta que já é uma das voluntárias do Hemonúcleo há um tempo e sempre sai da sala de doação muito feliz. “Já doei várias vezes, sou fiel. Eu amo doar, pois sei que estou salvando vidas. As pessoas devem se conscientizar sobre a importância desse ato. Sempre venho aqui nesse Hemonúcleo e o atendimento é tranquilo e maravilhoso,” afirmou a doadora.



São exigências para a doação: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.



O Hemonúcleo de São Gonçalo fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto e funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos.