São Gonçalo: durante a ação, estarão presentes também agentes da Saúde, que oferecerão diversos serviçosReprodução
Defesa Civil realizará simulado de desocupação no Gradim
Ponto de apoio do bairro é a Escola Municipal Jovita Maria de Jesus
Novas quadras esportivas no Parque RJ São Gonçalo estão quase concluídas
Nova área de lazer é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo
Mais de mil toneladas de materiais descartados em apoio à Operação Barricada Zero
Município também atua no recapeamento asfáltico após a liberação das vias pelas forças do governo do Estado no Jardim Catarina
São Gonçalo recebe evento para potencializar artistas, agentes, educadores e produtores culturais
Circula MinC vai movimentar seis cidades da região Leste Fluminense
Tolerância Zero realiza mais de 300 abordagens na última quarta-feira
Operação busca combater as motos barulhentas no município
Restaurante do Povo completa três anos de funcionamento
Equipamento serve café da manhã e almoço a preços populares
