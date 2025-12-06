São Gonçalo: durante a ação, estarão presentes também agentes da Saúde, que oferecerão diversos serviços - Reprodução

Publicado 06/12/2025 08:28

São Gonçalo - A Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizará um novo exercício simulado de desocupação neste sábado (6), no Gradim, das 9h às 12h. Os agentes da Defesa Civil estarão na Rua Manoel Duarte (próximo ao número 2.000), perto da sirene. O ponto de apoio do bairro é a Escola Municipal Jovita Maria de Jesus.

Durante o exercício, que faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, os agentes estarão explicando os procedimentos de evacuação e rotas seguras, além do funcionamento do sistema de alerta feito via mensagem de texto e outros serviços oferecidos. Durante a ação, a sirene do Sistema de Alerta e Alarme é acionada para que a população se familiarize com o som e saiba como agir em caso de desastres naturais na região.

“O simulado auxilia o morador a se familiarizar com o som da sirene e entender como agir caso aconteçam desastres naturais ou quando os índices pluviométricos atingirem os pontos considerados gatilhos, que é quando a sirene é acionada e a população tem que sair de suas residências. Com o simulado, as pessoas entendem também sobre as rotas seguras do bairro e conseguimos prevenir situações de desastres, que é muito importante para salvar a população em casos de risco. Na ação, os agentes da Defesa Civil, além de orientar, também colhem informações sobre possíveis pontos de risco no bairro, ouvindo a população”, afirmou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

Durante a ação, estarão presentes também agentes da Saúde, que oferecerão diversos serviços. No local, também será possível tirar dúvidas sobre regularização de documentos com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).