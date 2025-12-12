Niterói: Somente no ano passado, o Hospital Estadual Alberto Torres utilizou mais de 9 mil bolsas de sangue - Divulgação

Niterói: Somente no ano passado, o Hospital Estadual Alberto Torres utilizou mais de 9 mil bolsas de sangue Divulgação

Publicado 12/12/2025 08:39

São Gonçalo - Uma nova campanha de doação de sangue está sendo realizada nesta quinta (11) e sexta-feira (12) em São Gonçalo. O posto de coleta está montado no primeiro piso do Partage Shopping, no Centro, e funcionará das 10 às 18 horas. Todas as bolsas de sangue captadas serão encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que está com baixo estoque.

De acordo com técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela campanha, um dos principais objetivos do movimento é contribuir para o equilíbrio dos estoques no HEAT, que neste período do ano recebe um número bem maior de acidentados. No último final de semana, por exemplo, foram 146 ocorrências, sendo 89 envolvendo motos.

Somente no ano passado, o Hospital Estadual Alberto Torres, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, utilizou mais de 9 mil bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias envolvendo pacientes vítimas de acidente de trânsito, agressão, perfuração por arma de fogo, quedas e etc. Cada paciente, dependendo da gravidade, pode consumir até 10 bolsas de sangue.

Os organizadores acreditam que a corrente de solidariedade irá captar o maior número de bolsas possíveis nestes dois dias de campanha, que consequentemente, ajudará a salvar centenas de vidas. Um doador pode salvar até quatro pessoas.

O posto de coleta montado no shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, tem uma estrutura apropriada e segura, com equipes de recepção, triagem, e coleta. A meta é conseguir arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia.

O que é preciso para doar sangue?

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de alguns documentos para poder efetivamente doar e de assinaturas em formulários de autorização;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).