São Gonçalo: Investigada foi localizada na Comunidade do Jockey; segundo a Polícia Civil, turista estrangeiro teria ficado desacordado por cerca de 18 horas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Investigada foi localizada na Comunidade do Jockey; segundo a Polícia Civil, turista estrangeiro teria ficado desacordado por cerca de 18 horasReprodução/Internet

Publicado 19/08/2026 11:44

São Gonçalo - Uma jovem de 19 anos foi presa nesta terça-feira (18), em São Gonçalo, durante uma operação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Segundo a Polícia Civil, Stephany Sena dos Santos de Jesus era procurada pela Justiça e é investigada por crimes contra turistas. A suspeita foi localizada na Comunidade do Jockey após um trabalho de inteligência e monitoramento. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 29ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Investigação apura casos de turistas dopados



De acordo com a DEAT, a investigação apura casos em que as vítimas teriam sido dopadas para facilitar a retirada de seus pertences, prática conhecida como “Boa Noite, Cinderela”. Um dos casos envolve um turista indiano que teria conhecido a investigada na Pedra do Sal, na região central do Rio. Após consumirem bebidas, os dois seguiram para o apartamento do estrangeiro, em Copacabana. Segundo o relato registrado na ocorrência, o turista adormeceu no apartamento e permaneceu desacordado por aproximadamente 18 horas. Ao acordar, ele apresentava tontura, desorientação e dificuldade para caminhar. A vítima também percebeu que estava sozinha e que diversos objetos haviam desaparecido. O atendimento médico apontou provável intoxicação exógena. Já o exame de corpo de delito identificou a presença de 7-aminoclonazepam, substância relacionada ao clonazepam e que possui efeito depressor sobre o sistema nervoso central.



Entre os itens levados estavam um iPhone, MacBook, Apple Watch, fones de ouvido, cartões bancários e dinheiro em reais e dólares. Os cartões foram bloqueados pela vítima antes que, segundo o relato prestado à polícia, fossem realizadas transações fraudulentas.



Polícia investiga outros casos



A Polícia Civil informou que Stephany também é investigada por uma ocorrência semelhante registrada em outra unidade policial do estado. As investigações continuam para esclarecer a participação da jovem nos casos e verificar se outras pessoas estão envolvidas.



A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo recomenda que visitantes tenham atenção ao consumir bebidas ou aceitar convites de pessoas recém-conhecidas. A orientação é reforçada em situações que envolvam deslocamentos para locais privados ou circunstâncias que possam comprometer a consciência e a capacidade de reação das vítimas.