São Gonçalo: criança é atropelada por moto e fica em estado grave - Reprodução/Internet

São Gonçalo: criança é atropelada por moto e fica em estado grave Reprodução/Internet

Publicado 18/08/2026 12:03

São Gonçalo - Uma criança de aproximadamente 10 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Paraíso, em São Gonçalo

O acidente aconteceu por volta das 11h40, na altura do número 481 da Rua Pontes. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada desacordada após a colisão. Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Gonçalo foram acionadas para realizar o atendimento e o resgate.



A criança foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece em estado grave. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do atropelamento ou sobre o estado de saúde do motociclista envolvido na ocorrência.