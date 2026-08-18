São Gonçalo: acusado relatou ter contratado o serviço de mototáxi para retornar à sua residência, no bairro Mutondo Reprodução/Imagens PCERJ
O passageiro apresentou comportamento considerado evasivo durante a fiscalização e foi submetido à revista. Na mochila que carregava, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 58 invólucros de erva seca, 37 pinos com substância semelhante à cocaína e 28 pedras de substância análoga ao crack. Um celular da marca Samsung também foi recolhido.
Durante a abordagem, o homem afirmou aos policiais que havia acabado de sair de um turno de serviço em um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Colômbia”, no bairro Miriambi. mAinda segundo o relato apresentado à polícia, ele teria contratado um mototáxi para retornar para casa, no bairro Mutondo.
Motociclista também foi ouvido
A ocorrência faz parte da Operação Torniquete, voltada ao combate a roubos e furtos de veículos e à repressão de estruturas criminosas relacionadas a esses crimes. A ação contou com agentes da 74ª DP (Alcântara), 127ª DP (Armação dos Búzios), 129ª DP (Iguaba Grande) e 132ª DP (Arraial do Cabo).
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