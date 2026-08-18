São Gonçalo: acusado relatou ter contratado o serviço de mototáxi para retornar à sua residência, no bairro Mutondo - Reprodução/Imagens PCERJ

São Gonçalo: acusado relatou ter contratado o serviço de mototáxi para retornar à sua residência, no bairro Mutondo Reprodução/Imagens PCERJ

Publicado 18/08/2026 11:53





O passageiro apresentou comportamento considerado evasivo durante a fiscalização e foi submetido à revista. Na mochila que carregava, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 58 invólucros de erva seca, 37 pinos com substância semelhante à cocaína e 28 pedras de substância análoga ao crack. Um celular da marca Samsung também foi recolhido.



Durante a abordagem, o homem afirmou aos policiais que havia acabado de sair de um turno de serviço em um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Colômbia”, no bairro Miriambi. mAinda segundo o relato apresentado à polícia, ele teria contratado um mototáxi para retornar para casa, no bairro Mutondo.



Motociclista também foi ouvido

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em São Gonçalo , após ser encontrado com drogas durante uma abordagem a uma motocicleta. A ocorrência aconteceu na Rua Anísio Teixeira, no bairro Jardim Alcântara, quando policiais interceptaram o veículo que trafegava em alta velocidade.O passageiro apresentou comportamento considerado evasivo durante a fiscalização e foi submetido à revista. Na mochila que carregava, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 58 invólucros de erva seca, 37 pinos com substância semelhante à cocaína e 28 pedras de substância análoga ao crack. Um celular da marca Samsung também foi recolhido.Durante a abordagem, o homem afirmou aos policiais que havia acabado de sair de um turno de serviço em um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Colômbia”, no bairro Miriambi. mAinda segundo o relato apresentado à polícia, ele teria contratado um mototáxi para retornar para casa, no bairro Mutondo.

O condutor da motocicleta foi identificado e ouvido durante a ocorrência. Ele confirmou aos policiais que havia buscado o passageiro no Miriambi. De acordo com o relato registrado pela Polícia Civil, o motociclista afirmou que sabia que o passageiro teria ligação com o tráfico de drogas e que já havia realizado outros transportes dele até sua residência. A prisão em flagrante ocorreu em razão dos entorpecentes encontrados com o passageiro. O material apreendido foi encaminhado para perícia e para os procedimentos legais.



A ocorrência faz parte da Operação Torniquete, voltada ao combate a roubos e furtos de veículos e à repressão de estruturas criminosas relacionadas a esses crimes. A ação contou com agentes da 74ª DP (Alcântara), 127ª DP (Armação dos Búzios), 129ª DP (Iguaba Grande) e 132ª DP (Arraial do Cabo).