Niterói: Arraiá do Instituto dos Sonhos acontece na cidadeJuliana Sampaio/Ascom
A programação contará com apresentações dos alunos da Escola de Música do Instituto dos Sonhos, que subirão ao palco para mostrar o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano, além da participação especial da tradicional Quadrilha Renascer de Caxias. O público também poderá aproveitar comidas típicas, brincadeiras, atividades para crianças e outras atrações que celebram uma das manifestações culturais mais populares do país.
Mais do que uma festa, o Arraiá do Instituto dos Sonhos tem como proposta fortalecer os laços entre a instituição e a comunidade, promovendo um espaço de convivência, integração e valorização da cultura popular.
Para o fundador do Instituto dos Sonhos, Rafael Vieira, iniciativas como essa contribuem para aproximar as pessoas por meio da cultura e reforçam o papel social da instituição.
"O Arraiá é um momento de encontro, pertencimento e celebração das nossas tradições. Mais do que promover uma festa, queremos proporcionar uma experiência de convivência para as famílias, valorizar a cultura popular e fortalecer os vínculos entre os alunos, a comunidade e o Instituto dos Sonhos. Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação social e de construção da cidadania", afirma o ativista social Rafael Vieira.
O Arraiá do Instituto dos Sonhos integra as ações desenvolvidas pelo Instituto dos Sonhos para democratizar o acesso à cultura e fortalecer o relacionamento com a comunidade. A instituição atua em projetos nas áreas de cultura, educação, esporte, inovação e impacto social, promovendo oportunidades de desenvolvimento e inclusão social em São Gonçalo.
SERVIÇO:
Data: 22 de agosto (sábado)
Horário: das 11h às 17h
Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)
Entrada: gratuita
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