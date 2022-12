Durante o evento, realizado no Rio de Janeiro, contou com oficinas práticas e interação entre os participantes - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/12/2022 17:31

São João da Barra – Apostando no potencial da economia criativa de quem reside no município, o governo de São João da Barra (RJ) está dando apoio ao público-alvo; a participação do interessado sanjoanense na 2ª edição do Festival Crie & Ative, nessa quinta-feira (08), no Rio de Janeiro, foi uma prova efetiva.

O evento aconteceu no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) -, no Rio de Janeiro; participaram representantes de secretarias municipais, além da Cooperativa Costurarte e da Associação dos Artesãos Alcimar Simões Bongosto.

Totalmente gratuito, o evento, pela primeira vez, foi realizado de forma presencial e contou com oficinas práticas, interação entre os participantes, palestrantes e painelistas. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Alexandre Magno, destaca que a municipalidade está atenta ao desenvolvimento da Economia Criativa a fim de compartilhar com a população essa nova realidade.

“O setor visa às ações e atividades relacionadas à cultura, tecnologia e criatividade que geram receita e impacto na economia”, comenta Magno, informando que a prefeitura disponibilizou transporte para os participantes, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, cujo titular, Marcelo Roger, ressalta a importância de apoiar as ações da economia criativa.

“Na Assistência Social usamos a frase que o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) é a porta de entrada para o cidadão buscar os benefícios sociais”, pontua Roger, acrescentando: “empoderar meninas e mulheres faz com que elas tenham uma porta de saída, pois geram renda para suas famílias. Por isso é tão importante apoiarmos de todas as formas, para que elas tenham mais conhecimentos, alcancem a autogestão e elevem o senso empreendedor”.