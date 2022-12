Inscrições serão feitas no Centro Cultural Narcisa Amália, das 9h às 17h, e premiação total será R$ 12 mil - Foto Secom/Divulgação

Inscrições serão feitas no Centro Cultural Narcisa Amália, das 9h às 17h, e premiação total será R$ 12 mil Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/11/2022 18:41 | Atualizado 30/11/2022 19:06

São João da Barra – As mais bonitas e sugestivas ornamentações natalinas de residências e estabelecimentos comerciais serão premiadas em São João da Barra (RJ). O concurso é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, com inscrições até o dia 9 de dezembro, no Centro Cultural Narcisa Amália, das 9h às 17h.

Os interessados devem apresentar cópias do RG e CPF e informar o número da conta e agência bancária para o depósito da premiação, que totaliza R$ 12 mil; a comissão julgadora irá visitar os locais inscritos no dia 22 de dezembro; estarão em julgamento os quesitos iluminação, criatividade e ornamentação; no dia 23 será divulgado o resultado.

A premiação está definida com os seguintes valores: Residências - 1º lugar, R$ 3 mil; 2° lugar, R$ 2 mil; 3º lugar, R$ 1 mil. Estabelecimentos comerciais - 1º lugar, R$ 3 mil; 2° lugar, R$ 2 mil; 3º lugar, R$ 1 mil. A prefeitura também está envolvida com a campanha Natal Solidário, desenvolvida em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL/SJB).

O evento começa nessa quinta-feira (01) e vai até 23 de dezembro, com arrecadação de alimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos, móveis e brinquedos que serão doados às famílias assistidas pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cruz) e do Centro de Referência Especializada em Assistência social (Creas).

As doações poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ou em qualquer uma das unidades do Cras ou do Creas, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h; a triagem do material será feita por ume equipe da secretaria.

O secretário Marcelo Roger adianta que a idéia é contribuir com um Natal mais feliz para as famílias e também incentivar junto às pessoas gestos voltados à questão social: “o sucesso desta campanha vai depender do engajamento de cada um; pequenos gestos geram grandes transformações”, destaca.