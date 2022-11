A vacinação de adultos continua, de acordo com cronograma publicado semanalmente pela Secretaria de Saúde - Foto Secom/Divulgação

A vacinação de adultos continua, de acordo com cronograma publicado semanalmente pela Secretaria de Saúde Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/11/2022 09:45

São João da Barra – Sinal de alerta com orientação para que medidas preventivas voltem a ser adotadas estão novamente na ordem do dia em São João da Barra (RJ), contra a Covid-19. A iniciativa é da Secretaria de Saúde, motivada pelo aumento do número de casos no mês de novembro, até o momento da variante Omicron e com média diária inferior a 20.

O município acaba de registrar parcial de 41 casos da doença no mês, com um óbito nas últimas 24 horas; segundo o boletim, a vítima foi um homem de 76 anos residente no terceiro distrito - ele apresentava comorbidades e estava internada na Santa Casa de Misericórdia.

A secretaria está orientando não apenas para que sejam mantidas as medidas de higiene necessárias, como lavar as mãos, e estar com a vacinação em dia; mas, também, que a população esteja atenta ao cronograma de vacinação, tanto para os adultos quanto crianças e adolescentes.

Em postagem no portal oficial do governo nesse domingo (20), a Secretaria de Comunicação (Secom) observa que o uso de máscara, seguindo decreto municipal, permanece obrigatório em unidades de saúde do município; “também é recomendado para idosos, pessoas não vacinadas, pessoas com comorbidades e para quem apresenta sintomas gripais e em ambientes fechados e de aglomeração”.

A vacina está disponibilizada nas unidades de saúde e o atendimento acontece de acordo com cronograma semanal, previamente divulgado pela Secretaria de Saúde; os documentos necessários para a vacinação são: comprovante das primeiras doses, documento de identidade e CPF. Para imunossuprimidos é exigido documento que comprove a condição.

O cadastro de crianças de seis meses a dois anos para a vacinação contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira (21); para tanto, pais ou responsáveis devem comparecer à unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) ou Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência durante a semana, das 9h às 16h.

Inicialmente serão imunizadas crianças portadoras de comorbidades, com data ainda a ser definida e seguindo cronograma semanal. A partir de determinação do Ministério da Saúde. Todos os detalhes podem ser conferidos em publicações da Secretaria de Saúde no portal da prefeitura.

Desde o início da pandemia, São João da Barra contabiliza 7.664 casos de Covid-19, com 7.417 recuperados e 206 óbitos. Por distrito estão computados 1° Distrito, 2.614 casos; 2° Distrito, 1.518; 3° Distrito, 1.473; 4° Distrito, 296; 5° Distrito, 1.181; 6° Distrito, 582.