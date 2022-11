Resultados das ações implementadas há dois meses também foram avaliados durante a reunião - Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/11/2022 19:44

São João da Barra – A estratégia de segurança pública adotada pelo governo de São João da Barra (RJ), principalmente para eventos populares tem apresentado resultado satisfatório; mas, ainda assim, a determinação da prefeita Carla Caputti é para que as ações sejam intensificadas.

Nesta quinta-feira (17), a pauta foi discutida entre representantes da prefeitura e da Polícia Militar, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública; articular, planejar e intensificar as ações integradas de segurança para os próximos eventos e das comemorações populares que envolvam os jogos do Brasil na Copa do Mundo foram enumerados.

Os resultados obtidos nas ações implementadas há dois meses, após a última reunião também entraram nas demandas: “vamos prosseguir com a mesma linha de atuação, tendo em vista os resultados satisfatórios”, pontua o secretário Anderson Campinho.

Campinho assinala que, sobretudo na atuação em eventos, nenhuma ocorrência de vulto foi registrada; ele fez referência às estratégias de segurança utilizadas no policiamento ostensivo em todos os distritos: “a proposta é avançar cada vez mais com o intuito de garantir a segurança e a tranquilidade para população”, resume o secretário,

Campinho avalia que o trabalho desenvolvido vem cumprindo todas as metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública para o período de janeiro a outubro de 2022. Pela prefeitura também participou da reunião o subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Jonas Figueiredo.

Estiveram presentes ainda o comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar, primeiro-tenente Luciângelo Corrêa, e a coordenadora do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) na Área do 6º Comando de Policiamento de Área (CPA), tenente-coronel Simone de Sá Ozório.