Um dos deputados que receberam a prefeita Carla Caputti e garantiu emenda foi Christino Áureo - Foto Divulgação

Um dos deputados que receberam a prefeita Carla Caputti e garantiu emenda foi Christino Áureo Foto Divulgação

Publicado 15/11/2022 17:49

São João da Barra – A prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputti, irá iniciar o próximo ano com um reforço de R$ 7,2 milhões em caixa, resultado de emendas parlamentares articuladas por ela, na última semana, em Brasília; um dos deputados envolvidos foi Chistino Áureo.

Carla Caputti estava acompanhada de todos os vereadores, com os quais visitou gabinetes e participou de reuniões no Congresso Nacional com os deputados federais da bancada fluminense na quarta-feira (09) e quinta (10). A prefeita adianta que os recursos conquistados serão investidos em áreas como agricultura, saúde e pesca.

A previsão é de que a liberação dos recursos aconteça no início de 2023; R$ 800 mil estão garantidos para a construção de um centro de tratamento de autismo e de Transtorno de Déficit de Atenção e com Hiperatividade; R$ 180 mil são para melhoria das instalações de apoio aos pescadores.

Uma emenda de R$ 1 milhão será reservada para a conclusão de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Misericórdia do município; enquanto será o para o custeio do setor de saúde R$ 3 milhões; “além disso, há valores comprometidos para a aquisição de um mamógrafo e uma ambulância por meio de emendas parlamentares”, resume a prefeita.

“Quero reconhecer a gentileza de todos os deputados que me receberam cordialmente em seus gabinetes e prometeram a liberação de novos recursos”, comenta Caputti, pontuando: “todos se comprometeram em analisar atentamente nossos pedidos e buscar emendas, individuais ou conjuntas, para atender algumas áreas”.

A prefeita destaca como muito importante participação de todos os vereadores na agenda; ela assinala que, neste período de fechamento da peça orçamentária nacional, prefeitos e vereadores de diversos municípios seguem para Brasília, com o intuito de conseguir recursos novos. Também acompanharam a prefeita o chefe e o subchefe de Gabinete, Aluizio Siqueira e Rodrigo Florêncio, e o secretário de Agricultura do município, Julinho Peixoto.