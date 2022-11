Prefeita Carla Caputi afirma que o abono natalino é concedido de forma sequencial a cada ano - Foto Secom/Divulgação

Prefeita Carla Caputi afirma que o abono natalino é concedido de forma sequencial a cada ano Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/11/2022 19:16

São João da Barra – Além da a antecipação para 15 de dezembro da segunda parcela do décimo terceiro salário (a primeira foi paga, também de forma antecipada, no dia 15 de junho), a prefeitura de São João da Barra (RJ) pretende conceder um abono natalino no valor de R$ 500,00 ao funcionalismo.

O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (28), pela prefeita Carla Caputi, que pela manhã enviou projeto de lei à Câmara Municipal – juntamente com proposta de equiparação salarial de diversas categorias -e aguarda apenas a aprovação do Legislativo para autorizar a liberação dos depósitos.

“Dentro de nossa política de valorização do servidor, é concedido de forma sequencial a cada ano o abono natalino, que dentro das condições orçamentárias do município é reajustado e chega pela primeira vez ao valor de 500,00", afirma Caputi, reforçando: “é uma forma de reconhecimento ao funcionalismo, responsável pelo funcionamento da administração municipal”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) lembra que o pagamento do salário mensal acontece seguindo calendário da Secretaria de Administração, no último dia útil do mês vigente; “está confirmado, portanto, neste mês de novembro, para quarta-feira, 30, juntamente com o Auxílio Transporte; o crédito de R$ 400,00 do Cartão do Servidor será renovado na quinta-feira, 1º de dezembro”.