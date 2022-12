Com apoio da prefeitura, os artesãos de São João da Barra estão com estoques bons a preços menores - Foto Secom/Divulgação

Com apoio da prefeitura, os artesãos de São João da Barra estão com estoques bons a preços menores Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/12/2022 17:19 | Atualizado 06/12/2022 17:21

São João da Barra – “Unir o útil ao agradável” é a filosofia adotada pela prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, para os artesãos do município com relação ao Natal; considerando que o período é favorável ao comércio de artesanatos com opções variadas para o consumidor; ela decidiu ampliar o apoio ao segmento.

Visando contribuir para o aumento da demanda no ramo, Caputi determinou que a prefeitura disponibilizasse transporte gratuito “para que os artistas do projeto Artesanato pudessem adquirir matéria-prima de qualidade e com menor custo no Polo Saara, no centro do Rio de Janeiro”.

A informação é da Secretaria de Comunicação (Secom): “o grupo (com artesãos da sede, Atafona, Grussaí e Barcelos) foi ao maior shopping a céu aberto do Estado do Rio de Janeiro no último dia primeiro”, assinala, apontando que “por meio do projeto Artesanato, os artesãos contam com local fixo para vendas na Estação das Artes Derly Machado”.

Também há pontos no Balneário de Atafona e no Polo Gastronômico de Grussaí, funcionando geralmente aos finais de semana, além do Calçadão Dirceu da Graça Raposo, na primeira semana de cada mês; “no mês de novembro, o grupo participou da Feira Mega Artesanato em São Paulo”, destaca a Secom.

Com proposta de fortalecer o setor e dar oportunidade para que todos os artesãos possam participar dos eventos promovidos na cidade, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer criou um cadastro (postado no portal da prefeitura); a partir da medida, as barraquinhas utilizadas na feirinha mensal do Calçadão para atuar na programação estão sendo reformadas.

O secretário Edivaldo Machado explica os objetivos da iniciativa: “sempre incluímos o artesanato nos nossos projetos, porque, além de gerar renda, divulgamos a cidade, pois eles são parceiros na divulgação da cultura e atrações turísticas da nossa cidade”. O projeto conta ainda com apoio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde.