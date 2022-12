Ruchester Marreiros conheceu toda estrutura e forma de atuar da Secretaria Municipal de Segurança - Foto Secom/Divulgação

Ruchester Marreiros conheceu toda estrutura e forma de atuar da Secretaria Municipal de Segurança Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/12/2022 17:09

São João da Barra – “Sem informação não há uma investigação eficiente; a integração entre o município e o Estado é fundamental e a gente espera que esse trabalho conjunto alcance resultados positivos e uma maior sensação de segurança na região”. A declaração do novo delegado da 145ª Delegacia de Polícia de São João da Barra (RJ), Ruchester Marreiros, reforça a linha de integração adotada pelo governo sanjoanense .

Antes de assumir a delegacia de São João da Barra, Marreiros atuou no Departamento Geral de Polícia do Interior e na 132ª DP de Arraial do Cabo (na Região dos Lagos); trata-se de um policial premiado, tendo sido apontado entre os Melhores Delegados de Polícia do Brasil nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 pelo Portal Nacional dos Delegados & Revista da Defesa Social.

O delegado é professor universitário e co-autor de inúmeras obras jurídicas publicadas por várias editoras. Marreiros visitou a prefeitura sanjoanense na última quarta-feira (07), quando ficou conhecendo a estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública, apresentada pelo secretário Anderson Campinho, que pontuou como é desenvolvido o trabalho na área pelo órgão.

“Apresentamos todo aparato da segurança, incluindo o Núcleo de Inteligência, os canais de comunicação para denúncias, setor de registro de ocorrências on-line e as ferramentas tecnológicas, como o sistema de monitoramento por câmeras, que é muito importante para o trabalho investigativo da Polícia Civil”, afirma Campinho, justificando: “a intenção é somar forças para que possamos continuar atuando de forma integrada no combate aos atos ilícitos no município”.

Na avaliação do delegado, não há dúvida de que as ferramentas vão auxiliar a atuação da Polícia Civil no município; ele aponta a importância dos registros de ocorrência, para que se tenha noção da realidade dos fatos que acontecem no município: “o registro pode ser feito de forma virtual; vamos dar continuidade ao trabalho de excelência que já vinha sendo desenvolvido e aproveitar a tecnologia a nosso favor visando melhorar a investigação e obter respostas cada vez mais rápidas”.