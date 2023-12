As atividades a serem disponibilizadas para os alunos pelo programa são diversificadas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/12/2023 16:46

São João da Barra – Alunos da pré-escola II ao 6º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de São João da Barra (RJ) poderão se beneficiar do Projeto de Férias 2024, de oito a 30 de Janeiro. As inscrições devem ser feitas nas unidades escolares, com prazo até esta quarta-feira (27).

Anúncio foi feito na última sexta-feira (23), pela prefeita Carla Caputi: “A gente fica muito feliz em proporcionar o Projeto de Férias para nossos alunos. Muitos são filhos únicos, ficam sozinhos e essa interação com os colegas é muito boa. Há também pais que precisam trabalhar e ter esse tempo pra deixar as crianças na escola é importante”, comenta.

O projeto é realizado pela Secretaria de Educação e tem como tema “É tempo de brincar!”; estará sendo desenvolvido em 15 polos, contando com diversas atividades recreativas: “O objetivo é incentivar a criatividade, ampliar o relacionamento socioemocional, estimular o desenvolvimento cognitivo e mobilizar habilidades como atenção, foco e memória”, explica a secretária municipal de Educação, Angélica Rodrigues.

A secretária assinala que os polos também contarão com professores de educação física e psicólogos: “Nosso Projeto de Férias foi planejado com o objetivo de manter a interação com o ambiente escolar, tornando as férias mais divertidas”.

Quanto às atividades, Angélica afirma que incluem oficinas para cada faixa etária, contação de histórias e muitas brincadeiras: “São um incentivo às interações que ocorrem no ambiente escolar, cumprindo um papel importante nos processos de ensino e aprendizagem; além do estímulo à cooperação e ao companheirismo”, conclui.

QUINZE POLOS - Os Polos são: 1 - Ciep 265 Municipalizado Prof.ª Gladys Teixeira (alunos do polo e do Educandário Santa Cecília, Escola Municipal Belmiro Ribeiro Alves e Escola Municipal Domingos Fernandes da Costa); 2 - Centro Municipal de Educação Marcos Medeiros Valiengo (alunos do polo e da Creche Municipal Professor João Rodrigues Pinto); 3 - Escola Municipal João Flávio Batista (alunos do polo e do Centro Municipal de Educação Aldair Coutinho Machado).

Polo 4 - Creche Maria da Conceição dos Santos Campos; 5 - Escola Municipalizada Manoel Ducas de Brito (alunos do polo e da Escola Municipalizada João da Silva Ribeiro, Escola Maria Viana de Souza, Municipalizada João Batista Alves e Municipalizada Luiz Gomes da Silva Neto); 6 - Escola Luiz Délio Mendonça (alunos do polo e da Escola Ângelo Antônio Mendonça); 7 - Cmea I (alunos do polo e da Escola Manoel de Souza Gomes, Municipalizada Francisco Alves Toledo e Creche Floriano de Azeredo Siqueira).

Polo 8 - Escola Chrisanto Henrique de Souza (alunos do polo e da Escola Manoel Alves Rangel, Creche Maria Alaíde do Espírito Santo e Escola Municipalizada Manoel Luiz Nogueira); 9 - Escola Manoel Grecy Mendonça (alunos do polo e da Escola Municipal Guilhermina Ignácio Mendonça e Escola Manoel Nunes Barreto); 10 - Escola Evanir José Gaia (alunos do polo e do Centro Municipal de Educação Nossa Senhora Aparecida).

Polo 11 - Cmea II (alunos do polo e da Escola Municipal Amaro de Souza Paes); 12 - Escola Professora Dionélio Gonçalves Santos (alunos do polo e da Escola Municipal Dr. Newton Alves); 13 - Escola Amália Soares de Almeida; 14 - Creche Saul de Oliveira e Silva; 15 - Escola Elysio de Magalhães.