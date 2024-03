O caranguejo é popular na região e será servido com acompanhamentos especiais - Foto Divulgação

Publicado 19/03/2024 18:20 | Atualizado 19/03/2024 18:24

São João da Barra – Atração turística do interior do Estado do Rio de Janeiro, o Festival do Caranguejo de São João da Barra está programado para os dias 30 e 31 de março, no Polo Gastronômico de Grussaí. É a quarta edição, realizada pela Secretaria de Turismo e Lazer e os permissionários dos quiosques.

O secretário, Edivaldo Machado, detalha que o festival vai contar com atrações musicais nos dois dias: “Além do caranguejo ser muito popular na região norte fluminense, o local tem toda a infraestrutura para receber os visitantes, fomentando a economia e dando visibilidade para o município em toda a região”.

A exemplo dos anteriores, o festival é aguardado por moradores do município e turistas: “A expectativa é muito grande, pois as pessoas já ficam esperando pelo festival e estamos preparando pratos deliciosos para que seja mais um sucesso de público”, pontua Yeda Pessanha Amaral, presidente da Associação dos Permissionários pólo gastronômico.

Yeda Pessanha realça que participam os oito quiosques do Polo Gastronômico de Grussaí: “Todos estão preparando um menu especial do festival no valor único de R$ 35, em que o caranguejo é a grande estrela dos pratos que vêm servidos com acompanhamentos especiais de cada quiosque; também estará disponível o cardápio convencional”, adianta.