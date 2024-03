Sala funciona na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/03/2024 20:52 | Atualizado 04/03/2024 21:16

São João da Barra – Treinamento da equipe da Sala do Empreendedor de São João da Barra (RJ) e a cerimônia de entrega do Prêmio Selo Sebrae Sala do Empreendedor mudam a rotina de atendimento no setor, nesta terça-feira (5) e na quarta.

Respectivamente, atenderá até as 12h e não funcionará no dia seguinte. A Sala funciona na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Avenida Rotary, nº 783 – Centro). A solenidade de entrega do Selo está programada para o Rio de Janeiro.

Trata-se de uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor no Estado. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), no município, a Sala do Empreendedor atua no trabalho relacionado à formalização de microempreendedores individuais (MEI).

A Secom aponta ainda que outros serviços prestados são referentes a alterações; parcelamentos; boletos; declarações de impostos; legalização de inscrição municipal; aberturas, baixas e regularização de empresas.