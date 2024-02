O artesanato é um dos produtos de São João da Barra valorizados pelo governo municipal - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/02/2024 17:30 | Atualizado 27/02/2024 17:37

São João da Barra – Maior feira de artesanato da América Latina, a Rio Artes terá a participação de artesão de São João da Barra (RJ) na 16ª edição, entre os dias 24 e 28 de abril, no Centro de Convenções Expomag, na Cidade Nova, Centro do Rio de Janeiro.

Visando promover imersão sobre o artesanato cultural e preparar os artistas do segmento para a convocatória, a caravana Caminhos criativos estará no município, dia cinco de março, para evento no Cine Teatro São João, às 17h. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj).

Já está definido que a convocatória será realizada em março, quando representantes das regiões serão escolhidos para compor a programação da Rio Artes, onde os artesãos fluminenses irão contar com um espaço de 187 metros quadrados para exposição, em uma área total de 504 metros quadrados.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Gil Miranda, a curadoria das peças será feita pelo artista plástico Cocco Barçante, “que também vai participar do processo de capacitação dos artesãos durante os encontros nas cidades fluminenses”.

INSCRIÇÕES - EMiranda ressalta que poderão ser apresentados no estande objetos artesanais de diferentes tipos: “Entre eles, modelagem em argila, barro ou cerâmica, modelagem em biscuit, reaproveitamento de materiais, costura criativa, entalhe em madeira, trabalhos em cestaria, bordado livre e criativo, pintura manual, crochê, pintura em madeira, colagem e macramê”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) compartilha que o link para inscrição na convocatória será divulgado no dia 15 de março, nas redes sociais e no site oficial da Sececrj. “Os artesãos podem tirar suas dúvidas pelo e-mail rioartesmanuais@cultura.rj.gov.br”, reforça Gil Miranda.

São João da Barra é um dos municípios fluminenses que mais valorizam os trabalhos em artesanato: "É muito importante para a nossa cidade sediar um encontro como este, que traz oportunidade, estreita as relações e possibilita novas conquistas para os segmentos artísticos", realça o secretário municipal de Cultura.