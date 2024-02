Allan afirma que plataforma é resposta a demanda das empresas do Porto do Açu - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/02/2024 20:12 | Atualizado 21/02/2024 23:28

São João da Barra – O fortalecimento do cenário empresarial de São João da Barra (RJ) é projetado pelo governo municipal município, através do Conecta SJB. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e a de Planejamento e Informatização.

A plataforma digital foi lançada em dezembro de 2023, com proposta de fortalecer o ambiente de negócios entre as empresas locais, notadamente as instaladas no Porto do Açu; visa dar maior visibilidade às empresas do município e seus potenciais clientes.

O secretário de Planejamento, Allan Barcellos, explica que o Conecta SJB surge como resposta a uma antiga demanda das empresas do Complexo Portuário do Açu, que buscavam uma forma mais eficaz de comprar produtos e contratar serviços de empresas locais devidamente regularizadas junto aos órgãos fiscais. "Até então, essa necessidade dificultava a realização de negócios locais", comenta Barcellos.

Na opinião da secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Joice Pedra, com o portal, as empresas do complexo portuário, bem como as demais, de outras áreas do município, ganham uma poderosa ferramenta para estabelecer conexões comerciais mais ágeis e transparentes.

REFLEXO NO PORTO - “Ao se cadastrarem no Conecta SJB, as empresas têm a oportunidade de destacar seus produtos e serviços, fornecer informações sobre a regularidade fiscal e aumentar sua visibilidade diante de potenciais clientes", destaca a secretária, que ressalta a importância da iniciativa para o complexo portuário do Açu.

“Para as empresas do Porto do Açu, representa uma oportunidade única de expandir sua rede de fornecedores e encontrar parceiros de negócios confiáveis e qualificados”. Joice Pedra exemplifica que, “ao ter acesso a uma lista abrangente de empresas locais cadastradas, os empreendedores podem tomar decisões mais precisas e alavancar suas operações de forma mais eficiente”.

A secretária relata que como São João da Barra é uma cidade turística, o governo municipal estava esperando passar o período mais movimentado do verão e o carnaval para promover um encontro com os empresários, visando trocar ideias sobre o portal, dar maior robustez no número de inscritos e, posteriormente, fazer uma junto às empresas do complexo portuário.

Joice Pedra enfatiza que o lançamento do Conecta SJB marca um novo capítulo da história do município, facilitando o cadastramento e a visibilidade das empresas locais, incluindo as do Porto do Açu. “A plataforma fortalece laços comerciais e promove um ambiente empresarial mais dinâmico, competitivo e sustentável para os envolvidos”, conclui.