O vencedor buscou um ângulo conjugando barco e reflexo do pôr do sol no trecho do rio Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/02/2024 21:29 | Atualizado 19/02/2024 21:39

São João da Barra – “Pedi a ajuda da minha filha para postar. Vi o barco, consegui um ângulo legal e fiz a foto”. O relato aparentemente simples define a estratégia adotada por Maico de Andrade, veranista na praia de Atafona, em São João da Barra (RJ). Para vencer o concurso de fotografias do projeto musical “Por do Sol no Cais do Imperador”.

A iniciativa foi do governo municipal, por meio da secretarias de Turismo e Lazer com a de Cultura. A escolha aconteceu na última sexta-feira (16), no fechamento do evento, ao som do grupo Chorinho Nova Geração. Coube ao fotógrafo profissional Paulo Pinheiro definir a melhor fotografia.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que, para participar, era necessário fazer a captura da imagem durante uma das apresentações do projeto, que aconteceu nos dias 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Maico de Andrade disse ter ficado surpreso com o resultado.

“Presenciei em João Pessoa-PB um projeto parecido no pôr do sol com música e fiquei feliz ao ver aqui com o Chorinho. Eu gosto de fazer fotos”, resume o vencedor que destaca a organização. Ele recebeu um diploma prêmio simbólico em dinheiro, de R$ 200. Ao todo, foram 26 os participantes que, de acordo com a Secom, seguiram todas as regras.

“Tivemos público fiel, de várias idades, em todas as apresentações”, comemora o secretário de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado acrescentando: “O projeto foi um sucesso. Sem falar na qualidade musical do grupo Chorinho Nova Geração, que encantou a todos. Isso nos motivou a retornar com o projeto após a Semana Santa, inclusive com novidades".