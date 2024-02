Os prefeitos integrantes do Cidennf ouviram, atentamente, detalhes sobre o complexo portuário - Foto Divulgação

Publicado 07/02/2024 17:59

São João da Barra – “Um marco para fortalecer os laços entre os municípios consorciados e o reconhecimento da importância estratégica do complexo portuário, instalado em São João da Barra (RJ). Desta forma, a prefeita de Quissamã, presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Fátima Pacheco, avalia a visita de prefeitos consorciados ao Porto do Açu nessa terça0feira (6).

A prefeita diz estar confiante de que essa experiência contribuirá para o desenvolvimento regional; ela ressalta que foi uma visita técnica a um empreendimento que é o segundo em movimentação de carga do país e principal fonte de desenvolvimento econômico privado do norte do Estado do Rio de Janeiro.

Fizeram parte da comitiva, além de Fátima Pacheco, Geane Vincler (Cardoso Moreira); Carla Caputi (São João da Barra); Heriberto Pereira (Itaocara); Paulo Sérgio Cirillo (Bom Jesus do Itabapoana); além de representantes dos demais municípios integrantes do Cidennf.

Secretário executivo do consórcio, Vinicius Viana relata que, durante a visita, todos puderam conhecer o complexo portuário por meio de um tour guiado, explorando os projetos em andamento e compreendendo a relevância do porto para a economia regional e nacional; ele pontua a importância da iniciativa para os gestores municipais.

"Articular essa visita foi uma forma de proporcionar aos prefeitos uma visão abrangente do potencial do Porto do Açu”, comenta Viana realçando: “É um ponto estratégico que, além de ser o segundo maior em movimentação de carga no país, representa uma oportunidade valiosa para os municípios consorciados”.

COMITIVA GOIANA - Na opinião de Vinicius Patel, diretor de Administração Portuária do Porto do Açu, o Cidennf tem a missão importante, de engajar diferentes atores e colocar município, estado e união alinhados para o desenvolvimento regional: “Vamos continuar atuando em parceria, para que esses ambientes de diálogos aconteçam e possibilitem novas oportunidades de negócio e crescimento”.

Também articulada pelo Cidennf, paralelamente, visitou o complexo uma comitiva da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), liderada pelo presidente executivo da entidade, Edwal Portilho, e composta por empresários goianos. A Adial executa importantes ações para o desenvolvimento econômico do estado.

Aos visitantes foi apresentada a infraestrutura do porto e pontuada a importância do complexo como solução logística para as exportações goianas – que já movimenta matérias-primas produzidas em Goiás, como milho, soja e concentrado de cobre -, com foco nos setores de grãos, minérios, pecuária, além de outros. Intenção é fortalecer a parceria.