A formação com entrega de certificados e medalhas aconteceu no Balneário de Atafona - Foto Secom/Divulgação

A formação com entrega de certificados e medalhas aconteceu no Balneário de Atafona Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/01/2024 20:44 | Atualizado 29/01/2024 20:50

São João da Barra - Novas amizades, aprendizagens técnicas de primeiros socorros e salvamento aquático, além de diversas atividades esportivas e recreativas. Tudo isto é proporcionado pelo Projeto Botinho, desenvolvido em São João da Barra (RJ) pelo Corpo de Bombeiros, com crianças e adolescentes.

A iniciativa, com apoio do governo municipal, teve mais uma etapa cumprida no último final de semana, com entregas de certificados e medalhas de participação a 200 crianças e adolescentes das categorias Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14) e Tubarão (15 a 17). Aconteceu sexta-feira (26), no Balneário de Atafona.

Também, houve entrega da premiação para os destaques das atividades e confraternização com a presença dos participantes, pais e responsáveis, além de organizadores e parceiros do projeto. “É uma honra participar da formatura deste projeto, especial e precioso, que a prefeitura vem apoiando ao longo dos tempos”, declara a prefeita Carla Caputi.

A prefeita enaltece que, através do projeto, as crianças adquirem noções de diversos temas, que às vezes em casa não são transmitidos: “É um momento no qual passam por novas experiências de vida e de convivência em sociedade. Parabenizo a todos pela conquista e agradeço a iniciativa do Corpo de Bombeiros por implementar um projeto tão importante”.

“Aos queridos botinhos, espero que tenham gostado do projeto e desejo tudo de bom na vida”, pontua o comandante do Destacamento de Bombeiro Militar 3/5 de São João da Barra, 1º tenente Bruno Rafael de Souza Mesquita, destacando o empenho da corporação e as parcerias do Sesc (que doou os uniformes e materiais recreativos), e da prefeitura, pelo lanche e pelos guarda-vidas.

VÁRIOS PREMIADOS - Integrantes do Corpo de Bombeiros, participaram os subtenentes Sidiney Xavier e Alexandre Figueiredo. sargento Nilo Longo; e os soldados Rodrigo Peixoto e Tiago Guimarães. Do Sesc Grussaí, Aliny Arante, analista de projetos sociais, e a agente comunitária Raquel Ferreira. Da Capitania dos Portos em São João da Barra, o suboficial Ivan Welligton Trarbach e o 2º sargento Maicon da Silva Castro.

Do governo municipal, também prestigiaram o secretário e o subsecretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho e Arthur Miller; coordenador da Defesa Civil, Marco Antônio Ribeiro da Silva; subcoordenador, Marcos Sá; e as secretárias municipais de Educação e de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Angélica Rodrigues e Marcela Toledo.

Os três primeiro de cada categoria premiados foram: Golfinho - João Miguel Vezola, Arthur Moreira dos Santos e Thallis Emanuel Nunes do Amaral. Feminino - Júlia Monteiro Nogueira Rangel Ferreira, Helena Nogueira Pedra Gomes e Maria Luíza Fontes de Araújo Sena. Moby Dick Masculino - Davi Cândido Ribeiro, Pedro Lucas Souza Henrique e Artur de Assis Viana.

Feminino - Thayna Rangel Hermógenes, Lavignia de Abreu Gonçalves Rocha e Rebeca Vinna de Andrade Pinheiro. Tubarão Masculino - Erick Rangel Batista, Hyago Nunes Martins e Nathan Rangel Hermógenes; Feminino - Larissa Veras da Silva Berto, Adria Solene da Silva Cunha e Maria Eduarda Barreto Gomes.